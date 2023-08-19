الأحد 20 أغسطس 2023
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حوادث

حبس عنصر إجرامي يدير بؤرة لتجار مخدري الهيروين والكوكايين في العامرية

المتهم بحيازة مخدر
المتهم بحيازة مخدر الهيروين، فيتو

قررت النيابة العامة، حبس عنصر إجرامى 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بحيازة كمية من المواد المخدرة هيروين وكوكايين واكستاسي قبل ترويجهم في الإسكندرية.

 

ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بالإسكندرية 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية
تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته (عدد 8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2,050 كيلوجرام – كمية لمخدر الكوكايين – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الإكستاسي – طبنجة – خزينة – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالي) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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