ليلى علوي تتصدر التريند، وشائعات وفاتها وزواجها وحب العجوز تطاردها

ليلى علوي، تصدرت الفنانة ليلى علوى تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بإطلالة شبابية رشيقة في أحدث جلسة تصوير لها، حيث جذبت إطلالة ليلي علوي العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ليلي علوي تتصدر تريند مصر



إطلالة ليلي علوي أثارت ردود أفعال وتفاعل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أخذ البعض في تذكر مواقف الفنانة ليلي علوي في شبابها والشائعات التي كانت تطلق عليها، بينما أكد آخرون أن الفنانة ليلى علوي، ذات الـ61 عامًا، بدت أكثر شبابًا.

تذكر وائل توفيق بعض مواقف الفنانة ليلى علوي قائلًا: "عام 1991 حاورت مجلة آخر ساعة "ليلى علوي" بمكتبة من برامج الأطفال، بنت ست سنوات، شاركت مع سميحة عبد الرحمن في برنامجها الشهير "ماما سميحة"، وبدأت خطوتها الفنية الأولى كمحترفة مع الفنان نور الشريف في بطولة مسرحية "بكالوريوس في حكم الشعوب" وكانت في الصف الأول الثانوي".

شائعات حول الفنانة ليلي علوي



وتابع وائل توفيق قائلًا: "عام 1998 انتشرت شائعة وفاة ليلى علوي، في حادث انقلاب سيارتها، لم تكن الشائعة الأولى التي طادرتها، أثناء مشاركتها حسين فهمي بطولة مسرحيتي مطلوب للتجنيد عام 1991، وسحلب 1992، قالوا إنهما ارتبطا سرًا، لكنها خرجت في حديث لأحد الصحف وقتها ونفت الإشاعة. ثم خرجت إشاعة ارتباطها بالفنان فاروق الفيشاوي الذي شاركها بطولة أكثر من عمل سينمائي، وتلاشت الشائعة مع الوقت، توفى والد "ليلى" أثناء تصوير مشاهدها في فيلم "المصير"1997 لكنها أكملت التصوير، ثم شاركت في فيلم مع الفنان أحمد زكي وشريف عرفة "اضحك الصورة تطلع حلوة".."

وعلقت نونا بسطاوي على إطلالة ليلى علوي قائلة: "ليلى علوي 61 سنة وتحسها أسد قاعد وانتي 24 سنة لو قومتي مرة واحدة هيجيلك ديسك وانزلاق غضروفي بالعمود الفقري".

ليلى علوي ومحمد العجوز



أما محمود الحنفي فعلق قائلًا: "تقول الأسطورة أن محمد العجوز الفنان الفولكلوري الشعبي كان وقع في حب ليلى علوي، وليلى علوي رفضته لأنها من عالم وهو من عالم تاني خالص، وبعدها اطلق رائعته الشهيرة، اشكرك، اودعك تاني مش هسأل عليكي أ thank you أ very much.."

وقال الشاعر سعيد محمود: " ليلي علوي 61 سنة في البطاقة 30 سنة في الطبيعة"

أما محمد يونس فرد قائلًا: "الست ليلي علوي فتاة احلامي انا وابويا وجدي"

وعلق مصطفى مطر قائلًا: "يا عيني على الحلو لما تبهدله الأيام ليلى علوي اللي كانت مدوخة الشباب وبيجري وراها نجوم الصف الأول في التسعينات طالعة أم حمدي الميرغني ومتجوزة بيومي فؤاد لتاني فيلم على التوالي".

ليلى علوي عروس البحر في الساحل الشمالي



أما جمال توفيق فقال: "فعلا ليلى علوى عروسة البحر فى الساحل الشمالى دايما متألقة واحنا جيران فى الساحل من زمان وهى طيبة وحنونة وتحب الناس احلى ليلى وهى فى البحر ومعها الأطفال بتحب ديما الاطفال وتغنلهم وتجباهم هدايا واحلى سهراتها ديما على البحر مع كل الناس فنانين جيرانهم زي ياسمين صبرى وغيرهم أحلى ليلى علوى وهى فى ساحل الشمالى ديما متالقه وبتحب الناس جيرانهم ديما عشرية"

وردت شيماء محمد قائلة: "مفيش اتنين يختلفوا على جمال الفنانة ليلى علوي.. لكن مش كل الناس تعرف إن ليلى ليها أخت جميلة جدا برضه وكانت بتمثل لكن محدش يفتكرها خالص.. أخت ليلى كان اسمها لمياء وفضلت إنها تعتزل وتتفرغ لبيتها ولأولادها.. بالمناسبة بنتها متجوزة الفنان الشاب طارق الإبياري وخلفوا كمان.."

وقال هاني المغربي: " كل ما تكبر كل ما تحلو.. ليلى علوي تتألق بإطلالة شبابية في أحدث ظهور لها"