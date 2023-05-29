حسين فهمي: ليا مشهد في سره الباتع اتعاد 9 مرات، وخالد يوسف يتحدى مخرجي مصر (فيديو)

قال الفنان حسين فهمي: "وافقت على مسلسل سره الباتع لأنها رواية لصديقي يوسف إدريس وتمسكت باسم الرواية".



رأي حسين فهمي في العمل مع خالد يوسف

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي": "استمتعت بالعمل مع خالد يوسف، ومريح جدا في الشغل وانبسطت وأنا شغال معاه".

مشهد متعب لحسين فهمي في سره الباتع

ولفت: "مشهد الأحصنة في مسلسل سره الباتع اتعاد 9 مرات، والإعادة حصلت لأن الولد بص في الكاميرا، بس استمتعت جدا بالعمل رغم التعب والإجهاد".

خالد يوسف يمتدح نفسه وينتقد مخرجي مصر

من جانبه، قال المخرج خالد يوسف: "المعارك اللى معمولة في مسلسل سره الباتع والتكوينات وحركة المجاميع، أتحدى في تاريخ السينما، ما عدا يوسف شاهين حد يقدر يعمل اللى أنا عملته في سره الباتع، بقول لمخرجي مصر: مين عمل في تاريخ السينما، معارك وحركة مجاميع فيها الدقة والحركة اللى عملتها في سره الباتع؟ دي فيه مخرجين لو حطيناله 4 ممثلين في الكادر بيحتاروا يحطوا الكاميرا فين".



-إعلانات-



ورد المخرج خالد يوسف على الانتقادات التي تعرض له بسبب مسلسل سره الباتع، مؤكدًا أن هناك تربصًا به ويتعرض لحملة ممنهجة.



حملة ممنهجة ضد خالد يوسف

وقال خالد يوسف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي": "فيه ناس لا يسرها رجوعي وأفكاري وعلشان كده بيقودوا الحملة الممنهجة ضدي".

رضا خالد يوسف عن مسلسل سره الباتع

وأضاف خالد يوسف: "أنا راض جدا عن مسلسل سره الباتع، بشكل يفوق الـ99% برغم كل الانتقادات اللى أشبه بحد شاف رواية ومكتوب على ضهرها غلطة مطبعية في الملخص فساب الرواية ولا قراها ولا شافها، ولا شاف فيها إيه وبيتكلم عن الغلطة المطبعية".

تصيد الأخطاء لخالد يوسف

وتابع: "شارك في الحملة الممنهجة ضدي عدة ناس لها مصالح علي كل المستويات، مش بحب الارتكان لنظرية المؤامرة، اللى يسيب الـ2000 نفر ويدخل زووم على واحد شكله مصري ويكبره ويقول: هو ده بقى الفرنسيين في مسلسل خالد يوسف، وعلي فكرة مفيش غلطة من اللى اتكلموا عليها في المسلسل حقيقية".