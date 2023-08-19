السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا في الدوري الإسباني

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

الدوري الاسباني، يلتقي ريال مدريد نظيره ألميريا، مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من عمر الدوري الإسباني “الليجا”.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا 

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد ألميريا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت.


وشهدت قائمة  نادي ريال مدريد تواجد إدواردو كامافينجا، الذي أثيرت الشكوك حول تواجده في لقاء اليوم، بعدما تعرض للإصابة.

 ريال مدريد، افتتح مشواره في الليجا بالفوز 2-0 على أتلتيك بيلباو، فيما خسر ألميريا بنفس النتيجة على ملعبه أمام رايو فاليكانو.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألميريا 


ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة اليوم أمام ألميريا، جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كارفاخال - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجر - فران جارسيا

الوسط: فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس

رحيل نيمار يعقد مهمة ريال مدريد في ضم مبابي

وذكرت صحيفة "ماركا" أن رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي، سيسهل مهمة باريس في الحفاظ على كيليان مبابي.

وأوضحت أنه بات بإمكان إدارة باريس أن تقدم عرضا ماليا أفضل لمبابي، بعد التخلص من راتب نجم السامبا.

ونوهت "كما أن علاقة مبابي ونيمار لم تكن جيدة، وهو ما يفسر رغبة كيليان في ضرورة الاستغناء عن زميله البرازيلي".

كما سلطت "ماركا" الضوء على مقطع الفيديو، الذي ودع فيه نيمار زملاءه في باريس، الخميس الماضي.

ولفتت أن نيمار عانق جميع لاعبي باريس بحرارة، إلا أن ابتسامته تلاشت وكان العناق باردا عندما حان الدور على مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وضغط الفريق الفرنسي لبيعه هذا الصيف، لكن المحاولات لم تنجح حتى الآن.

ويقال إن إدارة ريال مدريد رفضت التدخل في الصراع بين مبابي وناصر الخليفي رئيس باريس، وتخطط لضم اللاعب مجانا بعد نهاية عقده.

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