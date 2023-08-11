الدوري الإسباني، ألميريا يخسر أمام فاليكانو بثنائية نظيفة بالجولة الافتتاحية

الدوري الإسباني، خسر فريق ألميريا أمام ضيفه رايو فاليكانو، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ميستايا، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإسباني.

شهد الشوط الأول سيطرة ميدانية لصالح رايو فاليكانو أغلب فترات هذا الشوط، وحاصروا ألميريا في وسط ملعبه أغلب فترات هذا الشوط، ونجحوا في ترجمة سيطرتهم إلى التقدم بهدفين

حاول فريق ألميريا العودة في الشوط الثاني وسنحت له أكثر من فرصة على مرمي رايو فاليكانو، ولكن التنظيم الدفاعي للضيوف حال دون وصول لاعبي ألميريا لشباك الحارس ديمتريفسكي.

Advertisements

أهداف المباراة

هدفي فريق رايو فايكانو سجلهما الثنائي إسحاق بالاوزون في الدقيقة 20 وعزز راندي نتيكا تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 28.

القنوات الناقلة لمباراة ألميريا ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

تقوم قناة Premier Sports 2 HD بنقل مباراة ألميريا ورايو فاليكانو في الدوري الأسباني

تشكيل ألميريا أمام ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

في حراسة المرمي: دييجو مارينو

خط الدفاع: لازارو فينيسيوس – سردان بابيتش – إدجار جونزاليس – سيرجيو أكيمي

خط الوسط: إينجو إجوراس - لوكاس روبيرتو - لارجي رامازاني - أليخاندرو بوزو

خط الهجوم: لويس سواريز – أدريان إمباربا

تشكيل رايو فاليكانو

حراسة المرمي: ستول ديمتريفسكي

خط الدفاع: إيفان كامباني - ألفونسو إسبينو - فلوريان لوجون - أوناي لوبيز

خط الوسط: ألفارو جارسيا - كيكي بيريز - إيسي بالازون - راندي نتيكا

خط الهجوم: أوسكار فالنتين - أوسكار تريجو

من جهة أخرى، أعلن نادي ألميريا اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط الغاني إدريسو بابا، معارا لمدة موسم من مايوركا، النادي الآخر المنافس في الدوري الأسباني.

ويمتلك ألميريا خيارا لشراء اللاعب بنهاية الموسم المقبل.

وكان بابا (27 عاما)، الذي ولد في غانا ويمتلك أيضا الجنسية الإسبانية، انتقل إلى مايوركا في موسم 2018-19 ولعب معه 150 مباراة، منها 91 في الليجا، كما شارك مع منتخب بلاده.

وأوضح نادي ألميريا، في بيان "بابا لاعب يعرفه جيدا المدرب فيسنتي مورينو، حيث لعب تحت إمرته حينما كان مدربا لمايوركا".

وواصل: "الصفقة الجديدة ستعزز وسط ملعب الفريق، بعد التعاقد مع ديون لوبي.. بابا لاعب متحرك وقوي للغاية دفاعيا، وسيضيف للفريق أيضا من واقع خبرته".

رايو فاليكانو، فيتو

الدوري الإسباني، وعلى صعيد آخر تعرض نادي ريال مدريد ضربة قوية، بعد إعلان إصابة الحارس تيبو كورتوا، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، والذي سيبقيه خارج الملعب خلال الأشهر المقبلة.

وسيكون من الصعب على الحارس البلجيكي اللعب هذا الموسم، وسيغيب 9 أشهر على الأرجح، لذلك يجب على النادي الأبيض أن يتصرف سريعا لتغطية هذا المركز.

5 حراس مرمى لتعويض كورتوا

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن هناك خيارات محدودة في ريال مدريد لتعويض كورتوا، خصوصا مع انتقال أندري أونانا إلى مانشستر يونايتد، وروبرت سانشيز إلى تشيلسي، ودافيد رايا إلى آرسنال ويان سومر إلى إنتر ميلان.

وأضافت الصحيفة، أن حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق دافيد دي خيا، هو الاسم الأول على لائحة الفريق، خصوصا أنه غير متعاقد حاليا مع أي فريق، لا سيما وأنه لن يكلف ريال مدريد أي رسوم انتقال.

الاسم الثاني على اللائحة هو حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا، لكن البايرن بدأ بالفعل محادثات للتعاقد مع الحارس الإسباني، الذي انضم إلى الفريق اللندني قبل عدة مواسم مقابل 80 مليون يورو.

ويظهر أيضا على اللائحة، حارس اشبيلية والمنتخب المغربي ياسين بونو، وحارس فالنسيا جيورجي مامارداشفيلي، حيث يطلب النادي الأول 20 مليون يورو للتخلي عن نجمه، فيما يطالب الثاني بما لا يقل عن 15 مليون يورو لحارسه الجورجي.

الخيار الأكثر تعقيدا هو دومينيك ليفاكوفيتش، الحارس الدولي الكرواتي الذي تألق في كأس العالم 2022، والذي ما يزال في دينامو زغرب، وكانت لديه عدة خيارات للرحيل، لكن النادي رفض التخلي عنه بأقل من 12 مليون يورو.

إصابة تيبو كورتوا بالصليبي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال تدريبات الفريق قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

وقال بيان ريال مدريد عبر الموقع الرسمي: ‏بعد الفحوصات التي أجريت على تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى وسيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.