الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

شعبة الخضراوات تكشف السر وراء ارتفاع أسعار البصل بشكل جنوني

أسعار البصل، فيتو
أسعار البصل، فيتو

اسعار الخضراوات، قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية: أسعار المنتجات الزراعية تخضع لآليات العرض والطلب، من خلال التداول داخل أسواق الجملة والتجزئة.

أسعار الخضراوات اليوم

ولفت: “سعر كيلو الطماطم يتراوح ما بين 7  إلى 9 جنيهات في أسواق الجملة، ويباع في التجزئة من 10 إلى 12 جنيهًا، أما سعر البصل فيتراوح ما بين 17 لـ18 جنيهًا، وفي التجزئة من 20 لـ23 جنيها، أما البطاطس فتباع جملة من 10 جنيهات لـ11 جنيها بأسواق الجملة ويصل سعرها في أسواق التجزئة إلى 13 جنيهًا”.

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السبب وراء ارتفاع اسعار البصل

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “بلدنا المحروسة” الذي تقدمه الإعلامية إيناس سلامة: "ارتفاع سعر البصل ناتج عن تدني أسعاره في السنوات السابقة نتيجة عدم وجود خريطة زراعية واضحة من المنتجين، مما أدى لعزوف المزارعين عن زراعته بكمية كبيرة هذا العام، وبالتالي ارتفع سعر البصل بصورة كبيرة".

 

خريطة بيانات الزراعة 

وتابع: هناك ضرورة لوجود قاعدة بيانات خاصة بالزراعة  من حيث الإنتاج والاستهلاك والتصدير في المنتجات الزراعية، حتى يتسنى للمنتج معرفة ما يحتاجه السوق الخارجي، ومن ثم العمل على إنتاجه.

 

الأقل سعرا في الخضروات

ولفت إلى أنه رغم وجود تحركات سعرية في الخضراوات والفاكهة إلا أن مصر لا تزال ضمن الدول الأقر سعرا في منتجاتها الزراعية.

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في وقت سابق،  قال محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة: إن السبب وراء الارتفاع الكبير في أسعار البصل هذا العام يرجع إلى تراجع المساحات المنزرعة.

السبب وراء ارتفاع أسعار البصل
 

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة “المحور”، إلى أن سعر كيلو البصل العام الماضي كان 90 قرشا بسبب كثرة المعروض، وهذا مثل خسائر بالنسبة للمزارع ما جعله لا يفكر في زراعة نفس المحصول هذا العام لتتراجع المساحات المنزرعة ويقل المعروض، وهذا ما أدى إلى ارتفاعه لـ30 جنيها للكيلو، وأكثر من ذلك.
 
الزراعات التعاقدية
 

وأشار إلى أن البصل لم يدخل حتى الآن ضمن الزراعات التعاقدية التي تشمل محاصيل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس.
 

توازن سوق الخضروات 
 

وتابع: عندما تطبق الزراعات التعاقدية على كل المحاصيل سيكون هناك توازن ما بين العرض والطلب وإتاحة كميات للتصدير أيضا.

 

موعد انخفاض أسعار البصل


وأكد: أنه مع دخول انتاج البصل الخاص بمحافظة سوهاج وبعض محافظات الصعيد في نوفمبر وديسمبر المقبلين من المتوقع انخفاض سعر الكيلو ما بين 8 و10 جنيهات.

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