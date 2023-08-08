انخفاض طفيف في أسعار البصل في الأسواق

انخفضت أسعار البصل في الأسواق بنحو 5.6 %، بواقع 1.14 جنيه، إذ بلع متوسط سعر البصل الأحمر في الأسواق 18.8 جنيه، وسجل متوسط سعر كيلو البصل الأبيض نحو 19.3 جنيه، وفي منافذ بيع السلع الغذائية سجل البصل متوسط سعر قدره 18.4 جنيه.

«فيتو» تستعرض أسعار البصل في سوق العبور لجملة الخضراوات، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، وسعر البصل في أسواق التجزئة والمحلات، فضلًا عن أسعار عبوات البصل المجفف والبودر، إلى جانب أسعار البصل المستورد، في السطور التالية:

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أسعار البصل في الأسواق، فيتو

أسعار البصل في سوق العبور لجملة الخضراوات

وتراجعت أسعار البصل في سوق العبور لجملة الخضراوات بنحو جنيه عن سعره السابق، حيث تراوح سعر كيلو البصل من 13 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.

22 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البصل في أسواق المناطق الشعبية

وفي أسواق التجزئة، تباينت أسعار البصل، حيث سجل أعلى سعر لكيلو البصل في أسواق التجزئة بالمناطق الشعبية نحو 22 جنيهًا، وتراوحت أسعار البصل في المناطق الشعبية من أسعار تبدأ من 12 جنيهًا حتى 22 جنيهًا.

أسعار البصل في المحلات والسلاسل الغذائية الكبرى

فيما سجلت أسعار البصل أعلى سعر لها في أسواق المناطق الراقية والهايبر ماركت من 25 إلى 27 جنيهًا سواء الأحمر أو الأبيض.

27.26 جنيهًا سعر كيلو بصل أصفر في السلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار البصل في المحلات التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى، سجل كيلو بصل أصفر نحو 27.26 جنيه، كيلو بصل أحمر نحو 23.94 جنيه، نصف كيلو بصل تخليل نحو 7.47 جنيه، بصل إيطالي نحو 17.48 جنيه، كيلو بصل ذهبي نحو 51.95 جنيه.

سعر البصل في الأسواق، فيتو

كيلو بصل أورجانيك بسعر 70.95 جنيهًا في المحلات والسلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار البصل العضوي أو أورجانيك في المحلات والسلاسل الغذائية، سجل كيلو بصل «أورجانيك» سعر 70.95 جنيه، كيلو بصل مشكل أورجانيك بسعر 51.95 جنيه، بصل أحمر أورجانيك وزن كيلو بسعر 51.95 جنيه.

3 كيلو بصل أحمر بسعر 79.95 جنيه في السلاسل الغذائية الكبرى

وقدمت بعض السلاسل الغذائية عروض على أسعار البصل، منها عرض 3 كيلو بصل أحمر كبير الحجم سعر 79.95 جنيه، 2 كيلو بصل أبيض بسعر من 42.95 جنيه إلى 44 جنيهًا، 3 كيلو بصل ذهبي بسعر من 107.95 جنيه إلى 119.95 جنيه، 3 كيلو بصل أحمر صغير الحجم بسعر 79.95 جنيه.

ومن ضمن العروض في بعض المحلات التجارية، سجل كيلو بصل أبيض نحو 24.95 جنيه، كيلو بصل أحمر نحو 24.95 جنيه، 1.2 كيلو بصل تخليل بسعر 46.45 جنيه.

سعر البصل في الأسواق، فيتو

أسعار البصل المستورد في الأسواق

وفيما يخص أسعار البصل المستورد في السلاسل الغذائية، سجل بصل لؤلؤي عبوة وزن ربع كيلو بسعر 44.99 جنيه، وكيلو البصل لؤلؤي بسعر 180 جنيهًا، وربع كيلو بصل أوروبي نحو 24.99 جنيه، سعر البصل الأوروبي نحو 100 جنيه للكيلو.

أسعار البصل المخلل في الأسواق

أسعار البصل المخلل جاهز في المحلات، سجلت عبوة بصل مخلل وزن 370 جرامًا بسعر 15.85 جنيهًا، عبوة بصل مخلل وزن 900 جرام بسعر 32.15 جنيه، عبوة بصل مخلل وزن كيلو بسعر 31.95 جنيه.

أسعار البصل المجفف في الأسواق

وعن سعر البصل المجفف في الأسواق، سجلت عبوة بصل مجفف بودرة وزن 100 جرام بسعر 49.95 جنيه، عبوة شرائح بصل مجفف وزن 75 جرامًا بسعر 34.70 جنيه، عبوة بصل مجفف وزن 90 جرامًا بسعر 34.70 جنيه، عبوة بصل مجفف مطحون وزن 90 جرامًا بسعر 21.95 جنيه، بصل مجفف بودر وزن 150 جرامًا بسعر 24 جنيهًا.

أسعار البصل البودر في الأسواق

وفيما يخص أسعار البصل البودر في المحلات، سجلت برطمان بصل بودر وزن 55 جرامًا بسعر 25.45 جنيه، عبوة بصل بودر وزن 100 جرام سعر 7 جنيهات، عبوة بصل بودر وزن 60 جرامًا بسعر من 27.25 جنيه إلى 36.65 جنيه، بصل بودر وزن 40 جرامًا بسعر 28.5 جنيه، بصل مطحون وزن 60 جرام بسعر 49.95 جنيه.

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