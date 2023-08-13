الأحد 13 أغسطس 2023
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اقتصاد

شعبة الخضروات والفاكهة تكشف سبب ارتفاع أسعار الطماطم والبصل (فيديو)

اسعار الخضروات اليوم،
اسعار الخضروات اليوم، فيتو

اسعار الخضروات والفاكهة، قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن "الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة هذا العام أثر سلبا علي إنتاجية المحاصيل وهذا ما أدى إلي زيادة الأسعار".

 

السبب وراء ارتفاع اسعار الطماطم

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد":"درجة الحرارة أثرت سلبا علي محصول الطماطم لذلك حدث ارتفاع في الأسعار".

تأثير العاصفة الترابية

ولفت:"العاصفة الترابية كان لها تأثير سلبي علي محصول المانجو في الإسماعيلية ولكن محافظة اسوان دعمت زيادة المعروض من الإنتاج في الأسواق هذا العام"

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موعد تراجع اسعار الطماطم

وأشار: "من المتوقع تراجع أسعار الطماطم بنهاية شهر سبتمبر المقبل مع حصاد الموسم الجديد واعتدال الطقس"
 

هل هناك ندرة في المنتجات الزراعية؟

وأكد:"لا يوجد ندرة في أي منتجات زراعية، والتحركات السعرية بناءًا علي العرض والطلب، ونحن لا نزال ضمن أقل 10 دول في أسعار الخضروات والفاكهة، ونصدر منتجاتنا لما يزيد عن 150 دولة".

 

السبب وراء ارتفاع أسعار البصل


وتابع:"سعر البصل مرتفع بشكل كبير عن العام الماضي بسبب تراجع المساحات المنزرعة وأيضا تأثر المحصول بالتغيرات المناخية".
 

طريقة تخزين وتفريز الخضروات الصيفية لتوفير الوقت والجهد

أسعار الخضروات في الهايبرات والسلاسل التجارية (صور)

 

وفي هذا الصدد تنشر فيتو أسعار اللحوم في الهايبرات كالتالي:
 

أسعار الخضراوات

كيلو بصل أبيض 24 جنيها


كيلو بصل أحمر 25 جنيها


كيلو بنجر أحمر 24 جنيها


كيلو ثوم بلدي أبيض 55 جنيها


كيلو جنزبيل 350 جنيها


كيلو توم بلدي أحمر 65 جنيها


كيلو بطاطس 15 جنيها


كيلو بطاطا 25 جنيها


كيلو بامية 40 جنيها


ملوخية 15 جنيها


كيلو كوسة 18 جنيها


كيلو جزر 19 جنيها


كيلو بتنجان أسود 20 جنيها


كيلو بتنجان أبيض 23 جنيها


بقدونس شبت كزبرة جرجير 2 جنيه الربطة


كيلو طماطم 7 جنيهات.


كيلو فلفل أخضر 30 جنيها


كيلو فلفل أصفر 34 جنيها


كيلو فلفل أحمر 38 جنيها 
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