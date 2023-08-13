شعبة الخضروات والفاكهة تكشف سبب ارتفاع أسعار الطماطم والبصل (فيديو)

اسعار الخضروات والفاكهة، قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن "الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة هذا العام أثر سلبا علي إنتاجية المحاصيل وهذا ما أدى إلي زيادة الأسعار".

السبب وراء ارتفاع اسعار الطماطم

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد":"درجة الحرارة أثرت سلبا علي محصول الطماطم لذلك حدث ارتفاع في الأسعار".

تأثير العاصفة الترابية

ولفت:"العاصفة الترابية كان لها تأثير سلبي علي محصول المانجو في الإسماعيلية ولكن محافظة اسوان دعمت زيادة المعروض من الإنتاج في الأسواق هذا العام"

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موعد تراجع اسعار الطماطم

وأشار: "من المتوقع تراجع أسعار الطماطم بنهاية شهر سبتمبر المقبل مع حصاد الموسم الجديد واعتدال الطقس"



هل هناك ندرة في المنتجات الزراعية؟

وأكد:"لا يوجد ندرة في أي منتجات زراعية، والتحركات السعرية بناءًا علي العرض والطلب، ونحن لا نزال ضمن أقل 10 دول في أسعار الخضروات والفاكهة، ونصدر منتجاتنا لما يزيد عن 150 دولة".

السبب وراء ارتفاع أسعار البصل



وتابع:"سعر البصل مرتفع بشكل كبير عن العام الماضي بسبب تراجع المساحات المنزرعة وأيضا تأثر المحصول بالتغيرات المناخية".



وفي هذا الصدد تنشر فيتو أسعار اللحوم في الهايبرات كالتالي:



أسعار الخضراوات

كيلو بصل أبيض 24 جنيها



كيلو بصل أحمر 25 جنيها



كيلو بنجر أحمر 24 جنيها



كيلو ثوم بلدي أبيض 55 جنيها



كيلو جنزبيل 350 جنيها



كيلو توم بلدي أحمر 65 جنيها



كيلو بطاطس 15 جنيها



كيلو بطاطا 25 جنيها



كيلو بامية 40 جنيها



ملوخية 15 جنيها



كيلو كوسة 18 جنيها



كيلو جزر 19 جنيها



كيلو بتنجان أسود 20 جنيها



كيلو بتنجان أبيض 23 جنيها



بقدونس شبت كزبرة جرجير 2 جنيه الربطة



كيلو طماطم 7 جنيهات.



كيلو فلفل أخضر 30 جنيها



كيلو فلفل أصفر 34 جنيها