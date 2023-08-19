تعرف على سعر عبوات الصلصة بعد ارتفاع أسعار الطماطم

أسعار عبوات الصلصة، بعد ارتفاع أسعار الطماطم خلال الأسبوعين الماضيين، متأثرة بارتفاع درجات الحرارة، التي أدت إلى نقص الكميات المعروضة، حيث قفزت أسعار الطماطم في الأسبوع الأول من أغسطس بنحو 100%، إذ ارتفع سعر الطماطم من 4 جنيهات أعلى سعر في سوق العبور إلى 7.5 جنيه، ليتخطى سعر الطماطم 16 جنيهًا في أسواق التجزئة.

أسعار الطماطم في الأسواق، فيتو

أسعار الطماطم في سوق العبور وفي أسواق التجزئة لبيع الخضراوات

ومع مرور أكثر من أسبوعين، مازالت أسعار الطماطم عند معدلاتها المرتفعة، في سوق العبور لتتراوح من 4.5 إلى 7.5 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق التجزئة نحو 11.14 جنيه، ليتراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 16 جنيهًا.

الصلصة بديل الطماطم مع ارتفاع أسعارها في الأسواق

وتبحث السيدات دائمًا عن البدائل عند ارتفاع سعر أي سلعة خاصة لو كانت من السلع الرئيسية، التي على رأسها الطماطم، ومن بدائل الطماطم في المطبخ المصري تستخدم السيدات الصلصة، وعليه في السطور التالية تنشر «فيتو» أسعار عبوات صلصة الطماطم في المحلات:

الصلصة بديل الطماطم مع ارتفاع أسعارها، فيتو

أسعار عبوات صلصة الطماطم في المحلات

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أسعار عبوات صلصة الطماطم في السلاسل الغذائية الكبرى والمحلات التجارية والبقالة، حيث سجلت عبوة صلصة طماطم وزن 300 جرام سعر 11.95 جنيه، عبوة صلصة طماطم وزن 360 جرامًا بسعر من 15.95 جنيه إلى 22.35 جنيه، عبوة صلصة وزن 375 جرامًا بسعر 22.45 جنيه.

23.80 جنيه سعر عبوة صلصة طماطم وزن 400 جرام

وبلغ سعر عبوة صلصة طماطم وزن 800 جرام نحو 56.25 جنيه، صلصة طماطم وزن 50 جرامًا بسعر 3.5 جنيه، عبوة صلصة طماطم وزن 400 جرام بسعر 23.80 جنيه.

أسعار عبوات صلصة الطماطم في المحلات، فيتو

سعر صلصة عبوة وزن 760 جرامًا نحو 60 جنيهًا

وسجلت صلصة الطماطم وزن 135 جرامًا سعر 9.45 جنيه، صلصة طماطم وزن 320 جرامًا بسعر 29.55 جنيه، صلصة طماطم وزن 760 جرامًا بسعر 59.85 جنيه.

عبوة طماطم مقشرة وزن 800 جرام بسعر 125.25 جنيه

وتباع عبوة صلصة طماطم وزن 380 جرامًا في السلاسل الغذائية الكبرى والمحلات التجارية اليوم، بسعر 28.55 جنيه، عبوة طماطم مقشرة وزن 400 جرام بسعر 64.95 جنيه، عبوة طماطم مقشرة وزن 800 جرام بسعر 125.25 جنيه.

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