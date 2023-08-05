خبراء: ارتفاع أسعار البصل مستمر لنهاية سبتمبر.. ومطالب بإرجاء العمليات التصديرية لضبط الأسواق

ارتفعت أسعار البصل في الأسواق خلال اليومين الماضيين بنحو 9.32 %، بواقع 1.69 جنيه، إذ بلع متوسط سعر البصل الأحمر في الأسواق 19.4 جنيه، وسجل متوسط سعر كيلو البصل الأبيض نحو 20 جنيهًا، وفي منافذ بيع السلع الغذائية سجل البصل متوسط سعر قدره 18.9 جنيه.

أسعار البصل في الأسواق اليوم الخميس، فيتو

التحركات السعرية للبصل خلال 5 شهور

وعن أسعار البصل خلال الـ 5 أشهر الماضية، كان شهر إبريل الماضي بداية القفزات السعرية للبصل، حيث ارتفع سعر البصل خلاله ليتراوح سعر الكيلو من 40 إلى 50 جنيهًا.

وانخفضت أسعار البصل في شهر مايو الماضي لتصل لسعر 35 جنيهًا، أما في شهر يونيه الماضي تراوح سعر كيلو البصل من 25 إلى 30 جنيهًا.

واستقرت أسعار البصل في يوليو الماضي عند 25 جنيهًا، لكن في الأسبوع الأخير من يوليو وحتى اليوم الثاني من شهر أغسطس الجاري تراجع سعر البصل إلى 22 جنيهًا، لتعاود أسعار البصل للصعود خلال اليومين الماضيين.

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فمتى تنخفض أسعار البصل في الأسواق أو تعود لمعدلاتها السعرية السابقة؟

النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق

يقول النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن أسعار البصل ارتفعت في الأسواق خلال الفترة الماضية، بسبب نقص الكميات المعروضة في الأسواق، وذلك على أثر انخفاض المساحات المنزرعة بصل خلال الموسم السابق.

أزمة ارتفاع أسعار البصل مستمرة حتى نهاية سبتمبر المقبل

وعن متى تنتهي أزمة ارتفاع أسعار البصل ويعود لمعدلاته الطبيعية، أوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين لـ «فيتو» أن ارتفاع أسعار البصل في الأسواق سيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، مع بدء طرح إنتاجية محصول البصل في عروة شهر أكتوبر المقبل.

مصر حققت الإكتفاء الذاتي من البصل والفائض موجه للتصدير

وأشار إلى أن زراعة البصل في مصر من خلال عروتين في العام، ويعد البصل من المحاصيل التي حققت مصر منها الإكتفاء الذاتي خلال المواسم السابقة، ومن الحاصلات الزراعية التي يتم تصدير الفائض منها للخارج، خاصة وأن البصل المصري من المحاصيل التي عليها طلب في السوق العالمي.

تصدير 351 ألف طن من البصل المصري خلال الـ 7 شهور الماضية

يشار إلى أنه وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الزراعة، فإن البصل احتل المركز الثالث في قائمة الصادرات المصرية خلال الفترة من أول يناير حتى 26 يوليو 2023، حيث تم تصدير نحو 351 ألفا و899 طن بصل.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، فيتو

شعبة الخضراوات تطالب بإرجاء العمليات التصديرية للبصل

ومن جانبه أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الحل لمواجهة ارتفاع أسعار البصل خلال الفترة المقبلة، هو إرجاء العمليات التصديرية للبصل لفترة مؤقتة ثم يتم استئنافها، لحين زيادة المعروض في الأسواق مع بداية الموسم الجديد، لإعادة الاستقرار للسوق.

استمرار عمليات تصدير البصل مع الطلبات المتزايدة لاستيراده من الدول الأوربية

وأوضح “النجيب” أن مطالب إرجاء العمليات التصديرية للبصل أمر ضروري، بسبب قلة الكميات المطروحة في السوق المحلي من البصل، متأثرة بقلة المساحات المنزرعة بصل خلال الموسم السابق، وهذا كان نتيجة عزوف المزارعين عن زراعته، بسبب انخفاض أسعاره في المواسم السابقة.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضراوات أن العملية التصديرية مازالت مستمرة، إذ مازالت الدول الأوربية حتى يومنا هذا تقوم باستيراد البصل المصري، وهناك طلبات متزايدة من جميع الدول على البصل المصري.

أسعار البصل في الأسواق، فيتو

أسعار البصل في الأسواق

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار البصل في سوق العبور لجملة الخضراوات، وسعر البصل في أسواق التجزئة والمحلات، فضلًا عن أسعار عبوات البصل المجفف والبودر، إلى جانب أسعار البصل المستورد:

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أسعار البصل في سوق العبور لجملة الخضراوات

وفي سوق العبور لجملة الخضراوات، تراوح سعر كيلو البصل من 14 جنيهًا إلى 17 جنيهًا، وبالرغم من استقرار أسعار البصل عن سعر 17 جنيهًا باعتباره أعلى سعر له في سوق الجملة خلال الأسبوع الماضي، إلا أن سعر البصل ارتفعت من 12 جنيهًا أقل سعر له في سوق الجملة ليصبح 14 جنيهًا.

ارتفاع أسعار البصل جنيهان في أسواق التجزئة اليوم الخميس

وفي أسواق التجزئة، قفزت أسعار البصل الأحمر إلى سعر 25 جنيهًا مقارنة بـ 22 جنيهًا سعرها السابق، فيما ارتفعت أسعار البصل الأبيض إلى 25 جنيهًا مقارنة بـ 23 جنيهًا سعرها السابق.

أسعار البصل في المحلات والسلاسل الغذائية الكبرى اليوم الخميس، فيتو

أسعار البصل في المحلات والسلاسل الغذائية الكبرى

وفي المحلات التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى، سجل كيلو بصل أصفر نحو 26.94 جنيه، كيلو بصل أحمر نحو 22.94 جنيه، نصف كيلو بصل تخليل نحو 7.47 جنيه، بصل إيطالي نحو 17.48 جنيه.

أسعار البصل أورجانيك في المحلات والسلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار البصل العضوي أو أورجانيك في المحلات والسلاسل الغذائية، اليوم الخميس، سجل كيلو بصل "أورجانيك" سعر 70.95 جنيه، كيلو بصل مشكل أورجانيك بسعر 51.95 جنيه.

عروض على أسعار البصل في المحلات التجارية

وقدمت بعض السلاسل الغذائية عروض على أسعار البصل، منها عرض 3 كيلو بصل أحمر سعر 79.95 جنيه، 2 كيلو بصل أبيض بسعر من 42.95 جنيه إلى 44 جنيهًا، ومن ضمن العروض في بعض المحلات التجارية، سجل كيلو بصل أبيض نحو 24.95 جنيه، كيلو بصل أحمر نحو 24.95 جنيه، 1.2 كيلو بصل تخليل بسعر 46.45 جنيه.

أسعار البصل في الأسواق اليوم الخميس، فيتو

أسعار البصل المستورد في الأسواق

أسعار البصل المستورد في السلاسل الغذائية، سجل بصل لؤلؤي عبوة وزن ربع كيلو بسعر 44.99 جنيه، وكيلو البصل لؤلؤي بسعر 180 جنيهًا، سعر البصل الأوروبي نحو 100 جنيه للكيلو، وربع كيلو بصل أوروبي نحو 24.99 جنيه.

أسعار البصل المخلل في الأسواق

أسعار البصل المخلل جاهز في المحلات، سجلت عبوة بصل مخلل وزن 370 جرامًا بسعر 15.85 جنيهًا، عبوة بصل مخلل وزن 900 جرام بسعر 32.15 جنيه، عبوة نخلل وزن كيلو بسعر 31.95 جنيه.

أسعار البصل البودر في الأسواق

وفيما يخص أسعار البصل البودر في المحلات، سجلت عبوة بصل بودر وزن 100 جرام سعر 7 جنيهات، برطمان بصل بودر وزن 55 جرامًا بسعر 25.45 جنيه، بصل مطحون وزن 60 جرام بسعر 49.95 جنيه، عبوة بصل بودر وزن 60 جرامًا بسعر من 27.25 جنيه إلى 36.65 جنيه، بصل بودر وزن 40 جرامًا بسعر 28.5 جنيه، بصل بودر وزن.

أسعار البصل المجفف في الأسواق

وعن سعر البصل المجفف في الأسواق، سجلت عبوة شرائح بصل مجفف وزن 75 جرامًا بسعر 34.70 جنيه، عبوة بصل مجفف مطحون وزن 90 جرامًا بسعر 21.95 جنيه، عبوة بصل مجفف بودرة وزن 100 جرام بسعر 49.95 جنيه، عبوة بصل مجفف وزن 90 جرامًا بسعر 34.70 جنيه، بصل مجفف بودر وزن 150 جرامًا بسعر 24 جنيهًا

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