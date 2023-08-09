هل تشهد الأسواق ارتفاعات جديدة في أسعار البصل أم يتجه المنحنى السعري نحو الانخفاض؟

سجلت أسعار البصل في الأسواق انخفاضًا طفيفًا في الأسواق بنحو 5.6 %، بواقع 1.14 جنيه، إذ بلع متوسط سعر البصل الأحمر في الأسواق 18.8 جنيه، وسجل متوسط سعر كيلو البصل الأبيض نحو 19.3 جنيه، وفي منافذ بيع السلع الغذائية سجل البصل متوسط سعر قدره 18.4 جنيه.

أسعار البصل في أسواق التجزئة

أسعار البصل في الأسواق، سجلت أسعار البصل انخفاضًا طفيفًا في الأسواق، بنحو جنيه في سوق الجملة، فيما تراوحت أسعار البصل في أسواق التجزئة من 22 جنيهًا حتى 27.5 جنيهًا، سواء البصل الأبيض أو الأحمر، فهل تشهد الأسواق انخفاضات جديدة في أسعار البصل خلال الفترة المقبلة، أم مزيد من الارتفاعات؟

أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار البصل ليس سببه توجيه المحصول إلى التصدير

يقول محمد عبد الستار نقيب الفلاحين الزراعيين، إن أسعار البصل ارتفعت في الأسواق ليس بسبب توجيه المحصول إلى التصدير، فلا يتم تصدير إلى الفائض عن الاحتياج، موضحًا أن ما يقال عن أن تصدير البصل هو سبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلي ليس صحيحًا حيث أن المخصص للتصدير له مزارع خاصة ولا يؤثر على ضخ المحصول محليًا.

Advertisements

كثرة إنتاج البصل في العام الماضي كبدت المزارعين خسائر كانت السبب في عزوفهم عن زراعته

وأوضح نقيب الفلاحين الزراعيين لـ «فيتو» أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار كيلو البصل يرجع إلى تراجع المساحة المنزرعة هذا العام بسبب الخسائر التي تكبدها المزارعين العام الماضي لكثرة الإنتاج، حيث أضطر الفلاحون إلى بيع البصل بأقل من تكلفة زراعته «برخص التراب»، فعزف الفلاحون عن زراعة البصل العام الجاري، لتتقلص المساحات المنزرعة بصل خلال هذا العام إلى أقل من الربع، وعليه قل المعروض في الأسواق، الذي كانت نتيجته الطبيعة ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب.

محمد عبد الستار نقيب الفلاحين الزراعيين، فيتو

توقعات بتصاعد أزمة ارتفاع أسعار البصل خلال الثلاث شهور المقبلة

وتوقع نقيب الفلاحين الزراعيين، تصاعد أزمة ارتفاع أسعار البصل، بارتفاعات جديدة في الأسعار، معللًا سبب توقعه، إلى ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي أدي إلى سرعة تلف البصل، حيث أن البصل من المحاصيل التي لا يتم تخزينها في الثلاجات، بل يتم تخزين المحصول في أجران.

25% نسبة تلف البصل في أجران التخزين متأثرة بارتفاع درجات الحرارة

وتابع: أن ارتفاع درجات الحرارة أثرت على تلف كميات كبيرة من البصل، مشيرًا إلى أن المزارعين الذين قاموا بتخزين البصل تعرضوا لتلف وفساد كميات كبيرة منه تتراوح من 10 إلى 25 %.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

لا يوجد حل لمواجهة ارتفاعات أسعار البصل إلا إنتظار طرح محصول العروة الجديدة في أكتوبر

وأضاف أن موجة غلاء أسعار البصل الجديدة قادمة مع قلة الكميات المطروحة في الأسواق، ومع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التالف فإن كميات البصل في تناقص مستمر، وليس لدينا أي حل إلا إنتظار طرح محصول العروة الجديدة في أكتوبر المقبل، أي 3 شهور من نقص الكميات في الأسواق.

8% ارتفاعًا في أسعار البصل في المدن مقارنة بالريف

وأشار إلى أن هذا الموسم ارتفعت أسعار البصل مالا يقل عن 5 أضعاف عن سعره في المواسم السابقة، موضحًا أن أسعار البصل في القرى والمحافظات تباع بسعر 15 جنيهًا أعلى سعر له في السوق، إذ ترتفع أسعار البصل في المدن من 7 إلى 8 % مقارنة بالريف، حيث مع قرب أماكن تخزين البصل وتواجدها في الريف فإن ذلك يقلل من مصاريف وتكلفة نقله، وعليه دائمًا أسعار الخضراوات أرخص في الريف عن المدن.

أسعار البصل في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار البصل في سوق العبور لجملة الخضراوات، اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، وسعر البصل في أسواق التجزئة والمحلات، فضلًا عن أسعار عبوات البصل المجفف والبودر، إلى جانب أسعار البصل المستورد، في السطور التالية:

Advertisements

أسعار البصل في الأسواق، فيتو

أسعار البصل في سوق العبور لجملة الخضراوات

وتراجعت أسعار البصل في سوق العبور لجملة الخضراوات بنحو جنيه عن سعره السابق، حيث تراوح سعر كيلو البصل من 13 جنيهًا إلى 16 جنيهًا.

22 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البصل في أسواق المناطق الشعبية

وفي أسواق التجزئة، تباينت أسعار البصل، حيث سجل أعلى سعر لكيلو البصل في أسواق التجزئة بالمناطق الشعبية نحو 22 جنيهًا، وتراوحت أسعار البصل في المناطق الشعبية من أسعار تبدأ من 12 جنيهًا حتى 22 جنيهًا.

أسعار البصل في المحلات والسلاسل الغذائية الكبرى

فيما سجلت أسعار البصل أعلى سعر لها في أسواق المناطق الراقية والهايبر ماركت من 25 إلى 27 جنيهًا سواء الأحمر أو الأبيض.

27.26 جنيه سعر كيلو بصل أصفر في السلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار البصل في المحلات التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى، سجل كيلو بصل أصفر نحو 27.26 جنيه، كيلو بصل أحمر نحو 23.94 جنيه، نصف كيلو بصل تخليل نحو 7.47 جنيه، بصل إيطالي نحو 17.48 جنيه، كيلو بصل ذهبي نحو 51.95 جنيه.

سعر البصل في الأسواق، فيتو

كيلو بصل أورجانيك بسعر 70.95 جنيه في المحلات والسلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار البصل العضوي أو أورجانيك في المحلات والسلاسل الغذائية، سجل كيلو بصل مشكل أورجانيك بسعر 51.95 جنيه، كيلو بصل «أورجانيك» سعر 70.95 جنيه، بصل أحمر أورجانيك وزن كيلو بسعر 51.95 جنيه.

3 كيلو بصل أحمر بسعر 79.95 جنيه في السلاسل الغذائية الكبرى

وقدمت بعض السلاسل الغذائية عروض على أسعار البصل، منها عرض 2 كيلو بصل أبيض بسعر من 42.95 جنيه إلى 44 جنيهًا، 3 كيلو بصل أحمر كبير الحجم سعر 79.95 جنيه، 3 كيلو بصل ذهبي بسعر من 107.95 جنيه إلى 119.95 جنيه، 3 كيلو بصل أحمر صغير الحجم بسعر 79.95 جنيه.

1.2 كيلو بصل تخليل بسعر 46.45 جنيه

ومن ضمن العروض في بعض المحلات التجارية، سجل كيلو بصل أحمر نحو 24.95 جنيه، كيلو بصل أبيض نحو 24.95 جنيه، 1.2 كيلو بصل تخليل بسعر 46.45 جنيه.

سعر البصل في الأسواق، فيتو

أسعار البصل المستورد في الأسواق

وفيما يخص أسعار البصل المستورد في السلاسل الغذائية، سجل ربع كيلو بصل أوروبي نحو 24.99 جنيه، سعر البصل الأوروبي نحو 100 جنيه للكيلو، بصل لؤلؤي عبوة وزن ربع كيلو بسعر 44.99 جنيه، وكيلو البصل لؤلؤي بسعر 180 جنيهًا.

أسعار البصل المخلل في الأسواق

أسعار البصل المخلل جاهز في المحلات، سجلت عبوة بصل مخلل وزن 370 جرامًا بسعر 15.85 جنيهًا، عبوة بصل مخلل وزن كيلو بسعر 31.95 جنيه، عبوة بصل مخلل وزن 900 جرام بسعر 32.15 جنيه.

أسعار البصل المخلل في الأسواق، فيتو

أسعار البصل المجفف في الأسواق

وعن سعر البصل المجفف في الأسواق، سجلت عبوة بصل مجفف بودرة وزن 100 جرام بسعر 49.95 جنيه، عبوة شرائح بصل مجفف وزن 75 جرامًا بسعر 34.70 جنيه.

وبلغ سعر عبوة بصل مجفف وزن 90 جرامًا نحو 34.70 جنيه، عبوة بصل مجفف مطحون وزن 90 جرامًا بسعر 21.95 جنيه، بصل مجفف بودر وزن 150 جرامًا بسعر 24 جنيهًا.

أسعار البصل البودر في الأسواق

وفيما يخص أسعار البصل البودر في المحلات، سجلت برطمان بصل بودر وزن 55 جرامًا بسعر 25.45 جنيه، عبوة بصل بودر وزن 100 جرام سعر 7 جنيهات.

وتراوحت عبوة بصل بودر وزن 60 جرامًا بسعر من 27.25 جنيه إلى 36.65 جنيه، بصل بودر وزن 40 جرامًا بسعر 28.5 جنيه، بصل مطحون وزن 60 جرام بسعر 49.95 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.