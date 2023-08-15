طريقة عمل أسهل وأرخص ساندوتش تونة (فيديو)
قدمت خبيرة الطهي والحلويات، الشيف فيفيان اسهل طرق عمل "كلوب ساندوتش" وذلك خلال برنامج كل يوم أكلة المذاع على فضائية "Ten”.
• المكونات:
12 شريحة من التوست الأبيض.
4 ملاعق كبيرة مايونيز.
ملعقتان كبيرتان مستردة.
8 أوراق خس.
16 شريحة طماطم «استخدمي الطماطم الجامدة».
تونة.
4 خلة أسنان لمساندة الساندوتش.
• الطريقة:
- حمصي التوست في الفرن أو التوستر.
- قطعي ورق الخس إلى أنصاف ثم رصي ثلاث قطع من الخبز في صف واحد.
- اخلطي المايونيز مع المستردة وافردي الخليط على وجه واحد فقط من التوست.
- ضعي بعض الخس وشريحتي طماطم فوق واحدة من التوست.
- ضعي التونة، وغطي بشريحة أخرى من التوست.
- ضعي بعض الخس وشريحتين من الطماطم والديك الرومي.
- غطي الساندوتش بالشريحة المتبقية.
- اثقبي الساندوتش بخلة أسنان حتى يبقى متماسكًا.
- أعيدي الخطوات السابقة مع كل ساندوتش.
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