الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل أسهل وأرخص ساندوتش تونة (فيديو)

تونة،فيتو
تونة،فيتو

قدمت خبيرة الطهي والحلويات، الشيف فيفيان اسهل طرق عمل "كلوب ساندوتش" وذلك خلال برنامج كل يوم أكلة المذاع على فضائية "Ten”.

• المكونات:
12 شريحة من التوست الأبيض.

4 ملاعق كبيرة مايونيز.

ملعقتان كبيرتان مستردة.

8 أوراق خس.

16 شريحة طماطم «استخدمي الطماطم الجامدة».

تونة.

4 خلة أسنان لمساندة الساندوتش.

• الطريقة:
- حمصي التوست في الفرن أو التوستر.

- قطعي ورق الخس إلى أنصاف ثم رصي ثلاث قطع من الخبز في صف واحد.

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- اخلطي المايونيز مع المستردة وافردي الخليط على وجه واحد فقط من التوست.

- ضعي بعض الخس وشريحتي طماطم فوق واحدة من التوست.

- ضعي التونة، وغطي بشريحة أخرى من التوست.

- ضعي بعض الخس وشريحتين من الطماطم والديك الرومي.

- غطي الساندوتش بالشريحة المتبقية.

- اثقبي الساندوتش بخلة أسنان حتى يبقى متماسكًا.

- أعيدي الخطوات السابقة مع كل ساندوتش.

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