طريقة عمل أسهل وأرخص ساندوتش تونة (فيديو)

قدمت خبيرة الطهي والحلويات، الشيف فيفيان اسهل طرق عمل "كلوب ساندوتش" وذلك خلال برنامج كل يوم أكلة المذاع على فضائية "Ten”.

• المكونات:

12 شريحة من التوست الأبيض.

4 ملاعق كبيرة مايونيز.

ملعقتان كبيرتان مستردة.

8 أوراق خس.

16 شريحة طماطم «استخدمي الطماطم الجامدة».

تونة.

4 خلة أسنان لمساندة الساندوتش.

• الطريقة:

- حمصي التوست في الفرن أو التوستر.

- قطعي ورق الخس إلى أنصاف ثم رصي ثلاث قطع من الخبز في صف واحد.

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- اخلطي المايونيز مع المستردة وافردي الخليط على وجه واحد فقط من التوست.

- ضعي بعض الخس وشريحتي طماطم فوق واحدة من التوست.

- ضعي التونة، وغطي بشريحة أخرى من التوست.

- ضعي بعض الخس وشريحتين من الطماطم والديك الرومي.

- غطي الساندوتش بالشريحة المتبقية.

- اثقبي الساندوتش بخلة أسنان حتى يبقى متماسكًا.

- أعيدي الخطوات السابقة مع كل ساندوتش.