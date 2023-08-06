الأحد 06 أغسطس 2023
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اقتصاد

74 مليون دولار صادرات بصل طازج خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2023

البصل، فيتو
البصل، فيتو

كشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أبريل 2023، عن ارتفاع عائدات مصر من صادرات البصل الطازج، خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي خلال الفترة من “يناير -  فبراير- مارس- أبريل”. 

صادرات  مصر من البصل الطازج خلال الـ 4 أشهر الأول من 2023

وبلغت فاتورة عائدات مصر من صادرات البصل الطازج 74 مليونًا و811 ألف دولار، خلال الـ 4 شهور الأولى  من العام الحالي، مقابل 29 مليونًا و667 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة يقدر بـ  45 ملايين و 144 ألف دولار. 

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صادرات مصر من البصل الطازج خلال أبريل 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فيتو” على نسخة منها، أن فاتورة عائدات مصر من البصل الطازج خلال شهر أبريل الماضي جاءت بقيمة 18 مليونا و730 ألف دولار، مقابل 11 مليونًا و298  ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت 7 ملايين و432  ألف دولار.

 

ارتفاع أسعار البصل بالاسواق 

وشهدت ارتفعت أسعار البصل في الأسواق خلال اليومين الماضيين بنحو 9.32 %، بواقع 1.69 جنيه، إذ بلع متوسط سعر البصل الأحمر في الأسواق 19.4 جنيه، وسجل متوسط سعر كيلو البصل الأبيض نحو 20 جنيهًا، وفي منافذ بيع السلع الغذائية سجل البصل متوسط سعر قدره 18.9 جنيه.

أسعار البصل في الأسواق، فيتو

التحركات السعرية للبصل خلال 5 أشهر 

وعن أسعار البصل خلال الـ 5 أشهر الماضية، كان شهر إبريل الماضي بداية القفزات السعرية للبصل، حيث ارتفع سعر البصل خلاله ليتراوح سعر الكيلو من 40 إلى 50 جنيهًا.

وانخفضت أسعار البصل في شهر مايو الماضي لتصل لسعر 35 جنيهًا، أما في شهر يونيه الماضي تراوح سعر كيلو البصل من 25 إلى 30 جنيهًا.

واستقرت أسعار البصل في يوليو الماضي عند 25 جنيهًا، لكن في الأسبوع الأخير من يوليو وحتى اليوم الثاني من شهر أغسطس الجاري تراجع سعر البصل إلى 22 جنيهًا، لتعاود أسعار البصل الصعود.

أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق

أكد  النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن أسعار البصل ارتفعت في الأسواق خلال الفترة الماضية، بسبب نقص الكميات المعروضة في الأسواق، وذلك على أثر انخفاض المساحات المنزرعة بصل خلال الموسم السابق.

أزمة ارتفاع أسعار البصل مستمرة حتى نهاية سبتمبر 

وعن متى تنتهي أزمة ارتفاع أسعار البصل ويعود لمعدلاته الطبيعية، أوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين لـ «فيتو» أن ارتفاع أسعار البصل في الأسواق سيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، مع بدء طرح إنتاجية محصول البصل في عروة شهر أكتوبر المقبل.

 

مصر حققت الاكتفاء الذاتي من البصل والفائض موجه للتصدير

وأشار إلى أن زراعة البصل في مصر من خلال عروتين في العام، ويعد البصل من المحاصيل التي حققت مصر منها الاكتفاء الذاتي خلال المواسم السابقة، ومن الحاصلات الزراعية التي يتم تصدير الفائض منها للخارج، خاصة وأن البصل المصري من المحاصيل التي عليها طلب في السوق العالمي.

 

تصدير 351 ألف طن من البصل المصري خلال الـ  7 شهور الماضية

يشار إلى أنه وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الزراعة، فإن البصل احتل المركز الثالث في قائمة الصادرات المصرية خلال الفترة من أول يناير حتى 26 يوليو 2023، حيث تم تصدير نحو 351 ألفا و899 طن بصل.

 

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