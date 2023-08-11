الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الطماطم، تخفض الكوليسترول وتقوى العظام وتمنع الإصابة بالأنيميا

فوائد الطماطم، فيتو
فوائد الطماطم، فيتو

فوائد الطماطم، الطماطم من الخضروات الشهيرة التى لا غنى عنها لأنها تستخدم فى الطهى والسلطة وعمل التتبيلات المختلفة.

وفوائد الطماطم، عديدة لاحتوائها على قيمة غذائية عالية، لذا ينصح الأطباء بتناولها ولكن دون إفراط لأنها تحتوى على نسبة عالية من الأملاح.

القيمة الغذائية الموجودة في الطماطم 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الطماطم من الفصيلة الباذنجانية وتحتوى على العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والالياف ومضادات الأكسدة والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وكربوهيدرات والماغنسيوم والفسفور وفيتامين سي وأ وه وب6، وبالتالى تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية.

Advertisements

فوائد الطماطم، فيتو 

فوائد الطماطم 

واضافت منى، إن الطماطم لها فوائد علاجية عظيمة، ومن فوائد الطماطم:-

  • تساعد فى مقاومة الأمراض السرطانية وتمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • تقوى العظام والمفاصل وتساعد فى نمو الصغار بشكل صحى لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.
  • تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • تساعد فى نضارة البشرة وترطيب الجلد ومقاومة التجاعيد.
  • تعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على نسبة من البوتاسيوم.
  • تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.
  • تحافظ على مستوى السكر بالدم.
  • تقوى العضلات لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم وأيضا تحتوى على البروتين.
  • مهمة فى فترات الريجيم لأنها قليلة السعرات الحرارية وتحتوى على الألياف التى تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة.
  • مهمة للرياضيين لأنها تمنع الشد العضلي أثناء التمرين لإحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم.
  • تعزز القدرة الجنسية عند الرجال.
  • تمنع الإصابة بهشاسة العظام.
  • تقوى النظر وتحمى العين من الأمراض لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.
  • تساعد فى علاج الالتهابات بالجسم
  • تساعد فى تنظيم عملية الهضم وتنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.
  • تحمى من خلطات المخ والقلب
  • تمنع الإصابة بالإمساك.
  • تقاوم التهابات وآلام المفاصل.
txt

فوائد المشي، يعالج القلق والتوتر ويحسن الحالة النفسية

txt

فوائد البطاطا الحلوة، تعزز جمال بشرتك وتقوي المناعة وتعالج الأنيميا

أضرار الإفراط فى تناول الطماطم 

وتابعت، أنه على الرغم من الفوائد العظيمة الطماطم إلا أنه لا يجوز الإفراط من تناولها لأنها تحتوى على الصوديوم والاملاح ما يسبب ارتفاع ضغط الدم وتكوين حصوات الكلى، لذا على مرضى الضغط الإقلال من تناولها، وكذلك أصحاب أمراض الكلى، وذلك حفاظا على صحتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو،أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطال، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطماطم فوائد الطماطم الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد السمسم، يحمي من أمراض القلب والسكري

فوائد المانجو، أكثري من تقديمها لأسرتك لأهميتها

فوائد زيت السمسم لمرضى القلب والسكري

فوائد الترمس، يقوى المناعة ويحمى من السرطان ويساعد فى إنقاص الوزن

الأكثر قراءة

لعنة الكبار تطيح بالصغار، أدهم الخواجة يرحل عن الزمالك بعد 17 سنة بالنادي، ماذا قال في رسالته

نور الشريف، صدفة وراء اكتشاف إصابته بالسرطان وتغيير اسمه بطلب من بوسي و"خدوده" سر صداقته بالعندليب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

الأرقام لا تكذب، عدد غير مسبوق للانتحار بأمريكا في 2022، والسبب أزمة في الصحة العقلية

آخر تطورات سعر الدولار بعد نشر أسعار المستهلكين وتوقعات بوقف رفع الفائدة الأمريكية

سيد معوض يعلن موعد عودة نجله عمر بعد نهاية المعايشة مع ريال بيتيس الإسباني

أسعار الأسمنت اليوم 11/ 8/ 2023

ما كانتش ناصحة زي أم كلثوم، صدمات في مسيرة نجاة الصغيرة بسبب أغانيها، والتهمة سارق ومسروق

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 11-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

روسيا ترسل أول مركبة فضائية لها إلى القمر منذ خمسين عاما (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الجمعة 11-8-2023 أبراج الجوزاء والحمل والثور

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 11-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023 في ختام التعاملات

سعر اليورو يحقق مكاسب على حساب الجنيه في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 11- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "اسم الله الولي"

المزيد
الجريدة الرسمية