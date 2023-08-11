فوائد الطماطم، تخفض الكوليسترول وتقوى العظام وتمنع الإصابة بالأنيميا

فوائد الطماطم، الطماطم من الخضروات الشهيرة التى لا غنى عنها لأنها تستخدم فى الطهى والسلطة وعمل التتبيلات المختلفة.

وفوائد الطماطم، عديدة لاحتوائها على قيمة غذائية عالية، لذا ينصح الأطباء بتناولها ولكن دون إفراط لأنها تحتوى على نسبة عالية من الأملاح.

القيمة الغذائية الموجودة في الطماطم

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الطماطم من الفصيلة الباذنجانية وتحتوى على العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والالياف ومضادات الأكسدة والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وكربوهيدرات والماغنسيوم والفسفور وفيتامين سي وأ وه وب6، وبالتالى تمد الجسم بجميع العناصر الغذائية.

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فوائد الطماطم، فيتو

فوائد الطماطم

واضافت منى، إن الطماطم لها فوائد علاجية عظيمة، ومن فوائد الطماطم:-

تساعد فى مقاومة الأمراض السرطانية وتمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

تقوى العظام والمفاصل وتساعد فى نمو الصغار بشكل صحى لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

تساعد فى نضارة البشرة وترطيب الجلد ومقاومة التجاعيد.

تعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على نسبة من البوتاسيوم.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

تحافظ على مستوى السكر بالدم.

تقوى العضلات لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم وأيضا تحتوى على البروتين.

مهمة فى فترات الريجيم لأنها قليلة السعرات الحرارية وتحتوى على الألياف التى تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة.

مهمة للرياضيين لأنها تمنع الشد العضلي أثناء التمرين لإحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم.

تعزز القدرة الجنسية عند الرجال.

تمنع الإصابة بهشاسة العظام.

تقوى النظر وتحمى العين من الأمراض لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.

تساعد فى علاج الالتهابات بالجسم

تساعد فى تنظيم عملية الهضم وتنظف القولون وتطرد السموم من الجسم.

تحمى من خلطات المخ والقلب

تمنع الإصابة بالإمساك.

تقاوم التهابات وآلام المفاصل.

أضرار الإفراط فى تناول الطماطم

وتابعت، أنه على الرغم من الفوائد العظيمة الطماطم إلا أنه لا يجوز الإفراط من تناولها لأنها تحتوى على الصوديوم والاملاح ما يسبب ارتفاع ضغط الدم وتكوين حصوات الكلى، لذا على مرضى الضغط الإقلال من تناولها، وكذلك أصحاب أمراض الكلى، وذلك حفاظا على صحتهم.