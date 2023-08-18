واشنطن: لم نتلق ردا على طلب بايدن لقاء رئيس كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اقترح أكثر من مرة إجراء لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، دون شروط مسبقة، لكنه لم يتلق ردًا إيجابيًا حتى الآن على الاقتراح.

وأكد كيربي، أنّ "إدارة بايدن لا تزال مصممة على حلّ دبلوماسي، وأن فرص الحوار قيد النظر".

ساحة للحرب النووية

من جانبه، اتهم وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانج سون نام، الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ساحة للحرب النووية.

Advertisements

وقال الوزير، خلال كلمته في المؤتمر الحادي عشر للأمن في موسكو، إنه "لا يمكن حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية من خلال المفاوضات، حتى تغير الولايات المتحدة سياستها بشكل جذري".

واعتبر أنّ "القوة المادية وحدها هي ما يمنع نشوب صراع نووي في المنطقة في الوقت الراهن".

وأشار سون نام إلى أن بيونج يانج واثقة من حتمية اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية، مضيفًا: "لم يعد السؤال هل ستندلع الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية أم لا، بل من سيبدأها ومتى؟".

فيما حذّر سون نام، أواخر شهر يوليو الماضي من أنّ "الولايات المتحدة ستواجه أزمة لا يمكن تصورها ولم يسبق لها مثيل، إذا حاولت توجيه ضربة نووية ضد كوريا الشمالية".

التهديدات النووية والصاروخية

جاءت تصريحات، سون نام، بعد مناورات واسعة أجرتها الولايات المتحدّة وكوريا الجنوبية واليابان، وحاكت مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية، وأجريت التدريبات في المياه الدولية بين كوريا الجنوبية واليابان.

وكان الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونج أون، قد طالب، منتصف شهر أغسطس الجاري، بـ "تعزيز إنتاج الصواريخ بشكلٍ كبير".. كما دعا سابقًا إلى تكثيف الاستعداد للحرب.

وفي أبريل الماضي، وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي ‏يون سوك يول تحذيرا لكوريا الشمالية من أن ‏أي هجوم نووي من جانبها سيؤدي إلى "نهاية" نظام بيونج ‏يانج.‏

جاء هذا التهديد فيما كان سوك يول يقوم بزيارة دولة مدتها ستة ‏أيام للولايات المتحدة حيث ناقش مع بايدن تعزيز المظلة ‏الأمنية الأمريكية لكوريا الجنوبية في مواجهة زيادة التجارب ‏الكورية الشمالية لصواريخ بالستية.‏

كيم على موقفه

من جانبهم، أكد خبراء دوليون أنه بعدما أمضى عقودا واستخدم جزءا كبيرا من الناتج المحلي ‏الإجمالي للدولة الفقيرة في تطوير برامج الأسلحة النووية ‏المحظورة، لن يغير كيم مساره.‏

فقد أشار رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول يانج ‏مو-جين إلى أنه "من غير المرجح أن تتخلى كوريا الشمالية ‏عن أسلحتها النووية عبر الرضوخ لهذه التهديدات".‏

فيما قال كارل فريدهوف من مركز "مجلس شيكاغو للشئون ‏العالمية" (شيكاغو كاونسل أون جلوبل أفيرز) إن المشكلة ‏الرئيسية في إعلان واشنطن ليست الاتفاق نفسه بل الاختلال ‏السياسي للولايات المتحدة، ما يعني أنه قد يكون بلا قيمة بعد ‏الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.‏

عودة ترامب

وأشار إلى أن العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ‏ترامب إلى السلطة من المرجح أن تؤدي إلى "مناقشات جدية ‏جدا" في سيول.‏

وأضاف: "هناك قلق فعلي في سيول بشأن عودة الحزب ‏الجمهوري، خصوصا ترامب، إلى البيت الأبيض.. إذا فاز في ‏انتخابات 2024، فقد يؤدي ذلك إلى تحوّل في العلاقة" ‏بين البلدين.‏