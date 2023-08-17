الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

كوريا الشمالية تتأهب لاستفزاز جارتها الجنوبية بصاروخ باليستي عقب قمة ثلاثية

رؤساء القمة الثلاثية،
رؤساء القمة الثلاثية، فيتو

بينما تستعد الولايات المتحدة لاحتضان قمة مع حليفيها الأبرز في آسيا، اليابان وكوريا الجنوبية، لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة التهديد النووي لكوريا الشمالية، تتهيأ الأخيرة للرد بطريقتها الخاصة.

ووفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، نقلا عن جهاز الاستخبارات الوطني، فإن جارتها الشمالية تتأهب لاستفزاز يشمل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في توقيت عقد القمة الثلاثية بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

Advertisements

ونقل نائب كوري جنوبي عن جهاز المخابرات في بلده أن كوريا الشمالية قد تطلق قمرا صناعيا آخر للتجسس في نهاية أغسطس أو أوائل سبتمبر.


وفشلت أول محاولة إطلاق تجريها كوريا الشمالية لقمر صناعي عسكري في مايو، لكن بيونج يانج تعهدت بإرسال قمر آخر للمدار قريبا.

وقال النائب يو سانج بوم، عضو برلمان كوريا الجنوبية للصحفيين بعد اجتماع مع مدير جهاز المخابرات، إن كوريا الشمالية إذا نجحت في إصلاح العيوب فهناك احتمال لإطلاق بيونغ يانغ قمرا صناعيا في ذكرى تأسيس البلاد في التاسع من سبتمبر.

وحدد كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية أن إطلاق قمر صناعي في النصف الثاني من العام الجاري يعد أولوية لبلاده.

وذكر يو أن كوريا الشمالية تجهز أيضا لبعض التحركات العسكرية التي تشمل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات احتجاجا على القمة الثلاثية.


ويعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة في كامب ديفيد غدا الجمعة مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

القمة اعتبرها وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكن، ستمثل حقبة جديدة في التعاون بين الدول الثلاث.

وأضاف بلينكن أنه أجرى محادثات مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني، بارك جين ويوشيماسا هاياشي، الثلاثاء، لمواصلة الاستعدادات للقمة الثلاثية.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تتعرض فيه المنطقة والعالم لاختبار المنافسة الجيوسياسية وأزمة المناخ والعدوان الروسي ضد أوكرانيا والاستفزازات النووية.

وأكد أن تعزيز التعاون الثلاثي أمر حاسم لتحقيق نتائج للولايات المتحدة وكذلك للمنطقة والعالم، مشددا على أن اليابان وكوريا الجنوبية حليفان أساسيان، ليس فقط في المنطقة ولكن على الساحة الدولية.
وتدرس الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية الإعلان في القمة المرتقبة عن إقامة خط ساخن جديد محتمل للأزمات بين الحلفاء الثلاثة والالتزام بالتشاور مع بعضهم البعض في أي أزمة، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وبحسب المصدر ذاته فإنه خلال استضافة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في كامب ديفيد في أول قمة على الإطلاق للزعماء في المنتجع الرئاسي القريب من واشنطن، سيسعى القادة الثلاثة أيضًا إلى الاتفاق على عقد اجتماع منتظم بين مستشاري الأمن القومي في الدول الثلاث.

وأضاف التقرير أن القمة تعد نتيجة لأشهر من الدبلوماسية الأمريكية، حيث حاول مسؤولون إقناع اليابان وكوريا الجنوبية بتجاوز ماضيهما المعقد والمضي قدما صوب مستقبل متحد.

ويستعد القادة الثلاثة للإعلان عن"مبادئ كامب ديفيد"، وهي مجموعة جديدة من البروتوكولات لكي تحكم علاقتهم.

كوريا الشمالية تحرج أمريكا بشأن الجندي الأمريكي الهارب، والبنتاجون يعلق

يقود مدرعة، آخر ظهور لزعيم كوريا الشمالية خلال زيارته مصنع أسلحة

العزاء عائلي وممنوع الورد، وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية عن عمر 92 عاما

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إطلاق صاروخ القمة الثلاثية الولايات المتحدة اليابان بيونج يانج بيونغ يانغ زعيم كوريا الشمالية صاروخ باليستي عابر للقارات

مواد متعلقة

كوريا الشمالية تحرج أمريكا بشأن الجندي الأمريكي الهارب، والبنتاجون يعلق

العزاء عائلي وممنوع الورد، وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية عن عمر 92 عاما

بعد السماح بعرضه، OPPENHEIMER يحقق 30 مليون دولار في كوريا الجنوبية

يقود مدرعة، آخر ظهور لزعيم كوريا الشمالية خلال زيارته مصنع أسلحة

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية قوية خلال ساعات، محافظ البنك المركزي الأبرز

نجيب ساويرس: محمد بن زايد حكيم العرب

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

تعرف على إيرادات فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني

أوسوريو ومعاونوه يتسلمون راتب شهرين من الزمالك

235 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

نوال المحلاوى، المرأة الحديدية بالأهرام التي خانت ثقة هيكل وباعت عبد الناصر للسوفيت

ننشر تفاصيل حديث أحمد مرتضى منصور وزيزو بشأن عرض الشباب السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

طفل صيني يشكو والدته للشرطة ويطالب بوضعه في دار أيتام لسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

استقرار سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الخميس 17-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 17-8-2023

ثبات سعر اليورو اليوم الخميس 17-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية