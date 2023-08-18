الجمعة 18 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بقارب مسير، تفاصيل الهجوم الأوكراني على أكبر أساطيل روسيا البحرية

إف-16 من الجيل الرابع،
"إف-16" من الجيل الرابع، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت فجر اليوم الجمعة وأمس الخميس هجومين؛ أحدهما بطائرة مسيرة في أجواء العاصمة موسكو، والآخر على سفن حربية قرب شبه جزيرة القرم.

هجوم أوكراني جديد على أسطول البحر الأسود الروسي 

واستخدمت القوات الأوكرانية قارب مسير في تنفيذ الهجوم الأخير على أسطول البحر الأسود، إلا أن البحرية الروسية نجحت في تدميره قبل الوصول الى القطع البحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن أسطول البحر الأسود هو من أضخم أفرع البحرية الروسية والذي عملت موسكو على تقويته منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، والذي تعرض لكثير من الهجمات من قبل القوات الأوكرانية.

جاء ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن حصول كوبنهاجن على إذن من الولايات المتحدة بتزويد كييف بطائرات "إف-16"، بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.

لم يعد هناك حاجز أمام إرسال "إف-16"

وأوضح راسموسن بحديث للإذاعة الدنماركية: "يمكنني تأكيد مراسلاتي أنا ووزير الدفاع مع الولايات المتحدة حول البدائل المتاحة، وتلقينا رسالة ودية من وزير الخارجية أنتوني بلينكن تمنحنا عددا من البدائل للعمل، وهو ما يعني أنه لم يعد هناك حاجز أمام إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا".

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وفي وقت سابق، كانت وكالة "رويترز" قد ذكرت نقلا عن مصدر أمريكي لم تذكر اسمه، أن الولايات المتحدة وافقت على نقل طائرات الجيل الرابع "إف-16" من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا عند الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.

مواجهة التفوق الجوي الروسي

ولطالما سعت أوكرانيا بقوة للحصول على مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع لمساعدتها في مواجهة التفوق الجوي الروسي.

فيما نقلت وكالة رويترز عن المسؤول قوله إن واشنطن منحت الدانمارك وهولندا تأكيدات رسمية بأنها ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب.

وأكد المسؤول الأمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أرسل خطابين لنظيريه الدانماركي والهولندي يؤكد لهما أن الولايات المتحدة ستوافق على الطلبات.

وأعلن بلينكن في خطابيه أنه "يظل من الحيوي أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها ضد عدوان روسيا المتواصل وانتهاكها سيادتها".

موافقة واشنطن

وقد طلبت كل من كوبنهاجن وأمستردام -اللتين تقودان الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين- تلك التأكيدات في الآونة الأخيرة، وموافقة واشنطن لازمة لنقل أي طائرات عسكرية من حلفائها إلى أوكرانيا.

وكان من المقرر أن يبدأ تحالف من 11 دولة تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الطائرات من طراز إف-16 هذا الشهر في الدانمارك.

من جانبها، كانت أوكرانيا استبعدت أن تتمكن من استخدام طائرات إف-16 أمريكية الصنع خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين، لكنها قالت إنها تكثف إنتاج الطائرات المسيرة بشكل كبير.

وأوضح المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات -في تصريحات بثتها وسائل إعلام أوكرانية- "من الواضح بالفعل أننا لن نتمكن من الدفاع عن أوكرانيا باستخدام مقاتلات إف-16 خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين".

"إف-16" في سماء أوكرانيا

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن مؤخرا أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ هذا الشهر، ووفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية، سوف يستغرق البرنامج التدريبي 6 أشهر على الأقل، وقد يتم إجراؤه في الدنمارك أو هولندا، فيما يتوقعون في كييف أن يكون الطيارون قادرين على التحليق بـ"إف-16" في سماء أوكرانيا بحلول ربيع عام 2024.

من جانبه، كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها في حلف "الناتو" يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وشدد على أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا غربيا لها.

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