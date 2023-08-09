الدفاع الروسية تحبط هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة فوق موسكو

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت في ضواحي موسكو محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة فوق العاصمة الروسية.

بيان وزارة الدفاع الروسية

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية تم تدمير الطائرتين المسيرتين بواسطة منظومات الدفاع الجوي، ولم يكن هناك أي أضرار أو ضحايا.

وجاء في البيان: "الليلة، تم منع محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة فوق إقليم موسكو. وتم تدمير اثنين من الطائرات المسيرة باستخدام وسائل الدفاع الجوي. وكنتيجة لهذا الهجوم الإرهابي الفاشل تم التصدي له، ولم يكن هناك أي أضرار أو ضحايا".

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وكان عمدة موسكو قد أعلن عبر قناته في تطبيق "تيليجرام" أن منظومات الدفاع الجوي قد أسقطت اثنين من الطائرات المسيرة الهجومية التي حاولت التحليق باتجاه موسكو، إحداها في منطقة دوموديدوفو والأخرى في منطقة طريق مينسك.

وأضاف سوبيانين أنه في الوقت الحالي، لا توجد معلومات عن ضحايا إثر سقوط حطام المسيرتين، مؤكدا أن خدمات الطوارئ تعمل في مواقع سقوطها.



ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.

زوارق مسيرة مفخخة

كما تحاول كييف، مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.