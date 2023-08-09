الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الدفاع الروسية تحبط هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة فوق موسكو

الدفاع الجوي الروسي،
الدفاع الجوي الروسي، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت في ضواحي موسكو محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة فوق العاصمة الروسية.

 

بيان وزارة الدفاع الروسية

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية تم تدمير الطائرتين المسيرتين بواسطة منظومات الدفاع الجوي، ولم يكن هناك أي أضرار أو ضحايا.

وجاء في البيان: "الليلة، تم منع محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة فوق إقليم موسكو. وتم تدمير اثنين من الطائرات المسيرة باستخدام وسائل الدفاع الجوي. وكنتيجة لهذا الهجوم الإرهابي الفاشل تم التصدي له، ولم يكن هناك أي أضرار أو ضحايا".

Advertisements


وكان عمدة موسكو قد أعلن عبر قناته في تطبيق "تيليجرام" أن منظومات الدفاع الجوي قد أسقطت اثنين من الطائرات المسيرة الهجومية التي حاولت التحليق باتجاه موسكو، إحداها في منطقة دوموديدوفو والأخرى في منطقة طريق مينسك.

وأضاف سوبيانين أنه في الوقت الحالي، لا توجد معلومات عن ضحايا إثر سقوط حطام المسيرتين، مؤكدا أن خدمات الطوارئ تعمل في مواقع سقوطها.


ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.

 

زوارق مسيرة مفخخة

كما تحاول كييف، مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الحرب الروسية الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية نظام كييف عمدة موسكو منظومات الدفاع الجوي مينسك السفن الحربية الروسية البحر الأسود زوارق مسيرة مفخخة

الأكثر قراءة

حسين لبيب يخرج عن صمته بسبب شيكابالا ويطالب جماهير الزمالك بالانتفاضة ضد مرتضى منصور

شيكابالا يرد على اتهامات مرتضى منصور ويكشف الحقائق في بيان رسمي

كرة اليد بالزمالك تدخل على خط المواجهة بين شيكابالا ومرتضى منصور، وهذا ما قاله نجمها

الجريمة التي أبكت مصر، مشاهد حية من موقع مذبحة الهرم، المتهم غدر بأسرته أثناء نومهم، استغل انقطاع الكهرباء ومكبرات الصوت لتنفيذ مخططه

ما حدش يقرب منه دا خط أحمر، أول تعليق من هشام يكن على بيان شيكابالا ضد مرتضى منصور

حفل زفاف نجل سليمان عيد بحضور نجوم الفن، وكريم محمود عبد العزيز يشعل الفرح (فيديو وصور)

سيب وأنا أسيب الأكثر مشاهدة في مصر على منصة شاهد

نجم الزمالك يدعم شيكابالا ضد مرتضى منصور: الراجل الحر عمره ما تتكسر له عين

Advertisements

منوعات

المزيد

خلع ملابس وأوضاع غير لائقة، فضيحة مدوية تهز مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

يطير ويعوم، ابتكار درون لمراقبة الطيور والحيوانات

سيدة ترفع دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية بسبب التمييز العنصري

مُعلمة سعودية تشكو للمحكمة تعنت والدها: "رفض 10 عرسان"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في ختام التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 8-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية