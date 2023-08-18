وفاة المخرجة منى وصفي كبيرة مخرجي برامج الأطفال بالقناة الثانية ونقابة السينمائيين تنعاها

منى وصفي، توفيت المخرجة منى وصفي، كبيرة مخرجي برامج الأطفال بالقناة الثانية بالتليفزيون المصري.

ونعت نقابة المهن السينمائية على صفحتها الرسمية بـ "فيس بوك"، المخرجة منى وصفي وقالت: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي". "صدق الله العظيم".



وتابعت: "ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميلة المخرجة منى وصفي، كبيرة مخرجي برامج الأطفال بالقناة الثانية التليفزيون المصري الهيئة الوطنية للإعلام، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته".

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