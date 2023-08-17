الخميس 17 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، النقض تؤيد حكم حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات في قضية التحرش.. الغيطي يتهم محمد رمضان بسرقة قصيدة وطلب 10 ملايين جنيه تعويضا.. القبض على بطل فيديو التعدي على عامل في حدائق الأهرام

أحمد بسام زكي، فيتو
أحمد بسام زكي، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

محكمة النقض تؤيد حكم حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات في قضية التحرش

قضت محكمة النقض فى آخر فصول محاكمة أحمد بسام زكي المعروف باسم متحرش الجامعة الأمريكية والتي بدأت في غضون عام 2020 والمتهم بالتحرش بعدد من فتيات الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقضت بتأييد سجنه ٨ سنوات.

 

تفاصيل اتهام محمد الغيطي لمحمد رمضان بسرقة قصيدة وطلب 10 ملايين جنيه تعويضا

تقدم المستشار ميشيل حليم محامي الكاتب والإعلامي محمد الغيطي بإنذار ضد الفنان محمد رمضان، لسرقته قصيدة غنائية قام بغنائها وتصويرها ضمن أحداث فيلم هارلي، وأذاعها منفصلة في كافة الوسائل والسوشيال ميديا وعلى صفحته الرسمية خلال الأيام الماضية، بينما كان الغيطي كتبها ونشرها في ديوان له بعنوان رباعيات الغيطي صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب منذ ٢٠١٦.

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القبض على بطل فيديو التعدي على عامل ومنعه من القيام بعمله في حدائق الأهرام

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص مستقلًا سيارة بالتعدي على أحد العمال حال قيامه بالحفر تمهيدًا لتركيب كابل كهرباء بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

 

القبض علي أدمن صفحة للترويج للأسلحة البيضاء فى العمرانية

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وقطاع أمن الجيزة من ضبط  أدمن صفحة للترويج للأسلحة البيضاء بمنطقة العمرانية.

 

اعترافات صادمة للمتهم بقتل مسن داخل شقته بالطالبية

طأدلى صاحب ورشة المتهم بقتل مسن بمنطقة الطالبية باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة.

 

مصرع مهندس وإصابة 3 عمال في حريق داخل مصنع بمدينة بدر

لقى مهندس مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بينهم شقيق المتوفى بحروق خطيرة إثر انفجار تانك كحول داخل مصنع بمدينة بدر.

 

يعانى من اضطرابات نفسية، أمن القاهرة يعيد أجنبيا متغيبا لأسرته في مدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في إعادة أجنبي يعانى من اضطرابات نفسية متغيب لأسرته  فى مدينة نصر.

 

أمن القاهرة تكشف حقيقة استيلاء مواطن على حديقة أملاك دولة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا تضرر بعض المواطنين من قيام (أحد الأشخاص) بالاستيلاء على قطعة أرض "حديقة" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة "أملاك دولة"، لضمها على شقته السكنية وتأجيرها للمحال التجارية وتقاضى مبالغ شهرية "دون وجه حق".

 

النيابة الإدارية تحظر على أعضائها الترشح لعضوية الأندية الرياضية والشركات

أصدر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بحظر أعضاء النيابة الإدارية الترشح لعضوية الأندية الرياضية والشركات الخاصة والعامة، ويسمح لهم بالترشح للأندية التابعة للنيابة الإدارية، وذلك بعد الاطلاع على قانون النيابة الإدارية رقم  ١١٧، وعلى قرار وزير العدل بتعيين الإدارات وفروعها.

 

وفاة 3 أشخاص ضلوا الطريق أثناء بحثهم عن الذهب بصحراء قنا

شهدت محافظة قنا واقعة مأساوية عندما توفى 3 أشخاص من العطش بعد أن ضلوا الطريق فى صحراء طريق قفط.

 

إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم أسفل نفق أبو رواش بالجيزة

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بلوري شرطة، وانقلاب السيارتين أسفل نفق أبو رواش بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

"أمن القاهرة" تكثف جهودها لضبط المتهم بذبح مسن في مدينة بدر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، جهودها لضبط المتهم بذبح مسن فى مدينة بدر.

 

ضربه بالسكينة في صدره، زوجة المتهم بقتل والدها بالوراق تكشف تفاصيل الواقعة

قالت عبير كرم عبد اللطيف، زوجة المتهم بقتل والدها في منطقة الوراق، إنها قبل الواقعة بأيام قليلة طلب منها المتهم مبلغ مالي لكنها رفضت إعطاءه، مما دفع المتهم أن يستل “سكينا” من المطبخ وقام بالتعدي عليها، وبعدها قام بسحلها على الأرض لإخراجها في البلكونة ليجبرها على القفز من الطابق الخامس لكنها استغاثت بالجيران وقاموا بإنقاذها.

 

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