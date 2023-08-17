أخبار الحوادث اليوم، النقض تؤيد حكم حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات في قضية التحرش.. الغيطي يتهم محمد رمضان بسرقة قصيدة وطلب 10 ملايين جنيه تعويضا.. القبض على بطل فيديو التعدي على عامل في حدائق الأهرام

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

قضت محكمة النقض فى آخر فصول محاكمة أحمد بسام زكي المعروف باسم متحرش الجامعة الأمريكية والتي بدأت في غضون عام 2020 والمتهم بالتحرش بعدد من فتيات الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقضت بتأييد سجنه ٨ سنوات.

تقدم المستشار ميشيل حليم محامي الكاتب والإعلامي محمد الغيطي بإنذار ضد الفنان محمد رمضان، لسرقته قصيدة غنائية قام بغنائها وتصويرها ضمن أحداث فيلم هارلي، وأذاعها منفصلة في كافة الوسائل والسوشيال ميديا وعلى صفحته الرسمية خلال الأيام الماضية، بينما كان الغيطي كتبها ونشرها في ديوان له بعنوان رباعيات الغيطي صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب منذ ٢٠١٦.

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص مستقلًا سيارة بالتعدي على أحد العمال حال قيامه بالحفر تمهيدًا لتركيب كابل كهرباء بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وقطاع أمن الجيزة من ضبط أدمن صفحة للترويج للأسلحة البيضاء بمنطقة العمرانية.

طأدلى صاحب ورشة المتهم بقتل مسن بمنطقة الطالبية باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة.

لقى مهندس مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بينهم شقيق المتوفى بحروق خطيرة إثر انفجار تانك كحول داخل مصنع بمدينة بدر.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في إعادة أجنبي يعانى من اضطرابات نفسية متغيب لأسرته فى مدينة نصر.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا تضرر بعض المواطنين من قيام (أحد الأشخاص) بالاستيلاء على قطعة أرض "حديقة" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة "أملاك دولة"، لضمها على شقته السكنية وتأجيرها للمحال التجارية وتقاضى مبالغ شهرية "دون وجه حق".

أصدر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بحظر أعضاء النيابة الإدارية الترشح لعضوية الأندية الرياضية والشركات الخاصة والعامة، ويسمح لهم بالترشح للأندية التابعة للنيابة الإدارية، وذلك بعد الاطلاع على قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧، وعلى قرار وزير العدل بتعيين الإدارات وفروعها.

شهدت محافظة قنا واقعة مأساوية عندما توفى 3 أشخاص من العطش بعد أن ضلوا الطريق فى صحراء طريق قفط.

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بلوري شرطة، وانقلاب السيارتين أسفل نفق أبو رواش بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، جهودها لضبط المتهم بذبح مسن فى مدينة بدر.

قالت عبير كرم عبد اللطيف، زوجة المتهم بقتل والدها في منطقة الوراق، إنها قبل الواقعة بأيام قليلة طلب منها المتهم مبلغ مالي لكنها رفضت إعطاءه، مما دفع المتهم أن يستل “سكينا” من المطبخ وقام بالتعدي عليها، وبعدها قام بسحلها على الأرض لإخراجها في البلكونة ليجبرها على القفز من الطابق الخامس لكنها استغاثت بالجيران وقاموا بإنقاذها.