الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

القبض على بطل فيديو التعدي على عامل ومنعه من القيام بعمله في حدائق الأهرام

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص مستقلًا سيارة بالتعدي على أحد العمال حال قيامه بالحفر تمهيدًا لتركيب كابل كهرباء بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

 

فيديو التعدي على عامل بحدائق الأهرام

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص مستقلًا سيارة بالتعدي على أحد العمال حال قيامه بالحفر تمهيدًا لتركيب كابل كهرباء بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

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بالفحص تم التوصل للعامل المشار إليه وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بأعمال الحفر ضمن مجموعة عمالة تابعة لإحدى الشركات لتوصيل كابل كهرباء حضر الشخص المشار إليه مستقلًا سيارته وقام بالاعتراض على الحفر والتعدي عليه بالسب دون إحداث إصابته وهدده والمتواجدين معه بالإيذاء.


وتم تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 

وأضاف أنه قام بالاعتداء على العامل المذكور على النحو المشار إليه اعتراضا على الحفر فى الطريق المؤدى إلى مسكنه.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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