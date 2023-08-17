الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

القبض علي أدمن صفحة للترويج للأسلحة البيضاء فى العمرانية

أدمن صفحة، فيتو
أدمن صفحة، فيتو

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وقطاع أمن الجيزة من ضبط  أدمن صفحة للترويج للأسلحة البيضاء بمنطقة العمرانية.

 

 صفحة للترويج للأسلحة البيضاء

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أحد الحسابات الشخصية على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتم من خلالها الترويج لبيع الأسلحة البيضاء.
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى القائمين على إدارة الحساب المشار إليه (مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة).

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وتمكن رجال الأمن من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (9 قطع سلاح أبيض – 2 هاتف محمول).


وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بترويج الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى على النحو المشار إليه،  كما اعترفا بتحصلهما على الأسلحة البيضاء من (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة).


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف أحدهما بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا وتم ضبطه وضبط ورشة لتصنيع السلاح الأبيض، وتم ضبط (7 قطع سلاح أبيض – الأجزاء وقطع غيار التصنيع والإصلاح – العدد والأدوات).

 

كما تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم الثانى بدائرة قسم شرطة الجيزة وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة حيازة أسلحة بيضاء

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. 

 

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