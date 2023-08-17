وفاة 3 أشخاص ضلوا الطريق أثناء بحثهم عن الذهب بصحراء قنا
شهدت محافظة قنا واقعة مأساوية عندما توفى 3 أشخاص من العطش بعد أن ضلوا الطريق فى صحراء طريق قفط.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا بلاغا بوجود 3 جثث بالصحراء بالقرب من الكيلو 75 بطريق قفط القصير الصحراوى.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثث 3 أشخاص، ورجحت التحريات الأولية أنهم توفوا نتيجة العطش والجوع بعدما ضلوا الطريق فى الصحراء أثناء التنقيب عن الذهب وتم نقل الجثث لمشرحة أحد المستشفيات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.