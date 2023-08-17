يعانى من اضطرابات نفسية، أمن القاهرة يعيد أجنبيا متغيبا لأسرته في مدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في إعادة أجنبي يعانى من اضطرابات نفسية متغيب لأسرته فى مدينة نصر.

تغيب أجنبى بمدينة نصر

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بغياب نجله (يحمل ذات الجنسية "يعانى من اضطرابات نفسية").

المتغيب وأسرته، فيتو



بالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من العثور عليه حال سيره بدائرة القسم، وتم اصطحابه وتقديم كافة المساعدات وتسليمه لأهليته.

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ومن جانبهم تقدموا بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة التعامل والاستجابة.



وفى سياق آخر تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من إعادة طفل متغيب لأسرته في مدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول إخطارا من إحدى المواطنات - مقيمة بالمطرية بالعثور على طفل مفقود من أسرته يبلغ من العمر نحو 6 سنوات، حال سيرها بشارع عباس العقاد بدائرة القسم.



وبمناقشة الطفل أقر أنه يحمل جنسية إحدى الدول العربية ويقيم بمنطقة دائرة القسم.

وبالانتقال صحبه الطفل للمنطقة محل سكنه أمكن التوصل لوالده (عامل - يحمل جنسية إحدى الدول العربية)، وأفاد بأن الطفل قد غادر المنزل دون علمه، حيث تم تسليمه الطفل وتعهد بحسن رعايته.

