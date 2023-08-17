أمن القاهرة تكشف حقيقة استيلاء مواطن على حديقة أملاك دولة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا تضرر بعض المواطنين من قيام (أحد الأشخاص) بالاستيلاء على قطعة أرض "حديقة" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة "أملاك دولة"، لضمها على شقته السكنية وتأجيرها للمحال التجارية وتقاضى مبالغ شهرية "دون وجه حق".

حقيقة استيلاء مواطن على حديقة أملاك دولة بمدينة نصر

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على إحدى الصفحات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا تضرر بعض المواطنين من قيام (أحد الأشخاص) بالاستيلاء على قطعة أرض "حديقة" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة "أملاك دولة"، لضمها على شقته السكنية وتأجيرها للمحال التجارية وتقاضى مبالغ شهرية "دون وجه حق".

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بالفحص وباستدعاء المشكو في حقه تبين أنه (مالك ورشة ميكانيكا، مقيم بدائرة القسم) وأقر بقيامه باستئجار شقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه من (أحد الأشخاص) واستخدامها كورشة ميكانيكا.

وعقب قيام الأخير بالتصالح مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، وبمراجعة الجهات المختصة أفادت باتخاذ المذكور إجراءات التصالح لتحويل الشقة ملكه من سكني إلى تجاري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





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