مصرع مهندس وإصابة 3 عمال في حريق داخل مصنع بمدينة بدر
لقى مهندس مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بينهم شقيق المتوفى بحروق خطيرة إثر أنفجار تانك كحول داخل مصنع بمدينة بدر.
وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوقوع انفجار داخل مصنع لإنتاج طابعات الكتب ووجود متوفى ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انفجار تانك كحول يستخدم فى تصنيع طابعات الكتب.
وأسفر الحادث عن وفاة مهندس وإصابة 3 آخرين بينهم شقيق المتوفى بحروق خطيرة وتم نقل المصابين للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج.
ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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