النيابة الإدارية تحظر على أعضائها الترشح لعضوية الأندية الرياضية والشركات

أصدر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بحظر أعضاء النيابة الإدارية الترشح لعضوية الأندية الرياضية والشركات الخاصة والعامة، ويسمح لهم بالترشح للأندية التابعة للنيابة الإدارية، وذلك بعد الاطلاع على قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧، وعلى قرار وزير العدل بتعيين الإدارات وفروعها.

النيابة الإدارية

يذكر أن هيئة النيابة الإدارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.



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