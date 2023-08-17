الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

ضربه بالسكينة في صدره، زوجة المتهم بقتل والدها بالوراق تكشف تفاصيل الواقعة

ربة منزل، فيتو
ربة منزل، فيتو

قالت عبير كرم عبد اللطيف، زوجة المتهم بقتل والدها في منطقة الوراق، إنها قبل الواقعة بأيام قليلة طلب منها المتهم مبلغ مالي لكنها رفضت إعطاءه، مما دفع المتهم أن يستل “سكينا” من المطبخ وقام بالتعدي عليها، وبعدها قام بسحلها على الأرض لإخراجها في البلكونة ليجبرها على القفز من الطابق الخامس لكنها استغاثت بالجيران وقاموا بإنقاذها.

المجني عليه 

وأضافت “عبير” في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، “بعدها قمت بالهرب من هذا الجحيم ولجأت إلى والدي وحكيت له ما حدث بيننا، استشاط غضبا وطلب مني أن نذهب لتحرير محضر وبالفعل قمنا بتحرير محضر ضده، وبعدها عرفت من أولادي أنه قام ببيع العفش كله، وقمنا بتحرير محضر آخر بسرقة العفش”.

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وتابعت: قام المتهم بطلب ابنته مكة من شقيقي، فتركناها هي وأخواتها “رودينا وريم” مع والدها، وبعد ساعات خرجت لقضاء بعض مستلزمات البيت، طلبت مني والدتي وأنا عائدة مرة أخرى اصطحب أولادي من منزل أبوهم، وما أن طلبت أولادي من شقيقاته البنات، قاموا بالتعدي عليا، وقاموا بسحلي على الأرض، وبعدها قمت بالاستغاثة بالجيران، وسمع والدي صوتي وأنا أصرخ".

وأردفت “عبير”، أن "المتهم ويدعى "حمادة" بمجرد ما شاف والدي قام بضربه بالشومة على رأسه وكتفه لشل حركته، وبعدها قام شقيقه سامح بإمساك والدي لشقيقه، وأمسك سكينة وقام بطعنه طعنتين في الصدر".

وأشارت “عبير” إلى أن شقيقها الأصغر، جاء لسحب والده من يد زوجي حمادة وشقيقه سامح، لكنهم قاموا بضربه هو الأخر على رأسه بالشومة.       

 

مقتل سباك فى الوراق

وكان المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، تلقى إشارة من مستشفى الساحل، تفيد بوصول جثة سباك إثر إصابته بطعنه نافذة بالصدر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سباك يبلغ من العمر 55 سنة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتقابل رجال المباحث بنجل المتوفى وبسؤاله قال إن زوج شقيقته “سائق توك توك” وشقيقه وراء ارتكاب الواقعة.

 

سائق توك توك يقتل حماه فى الوراق

وبإجراء التحريات تبين صحة اتهام نجل المجنى عليه، وإن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وزوج نجلته بسبب خلافات بينهما قام خلالها المتهم بالتعدى على الضحية بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعه وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمان، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

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الوراق قسم شرطة الوراق مستشفى الساحل النيابة العامة

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