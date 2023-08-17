دراسة علمية تكشف حقائق جديدة عن رجل الثلج
تبقى المعلومات حول حقيقة رجل الثلج محل اهتمام الكثير من العلماء، وفي دراسة جديدة نجح فريق من الباحثين في اكتشاف حقائق جديدة عن "أوتزي"، المعروف بـ"رجل الثلج"
حقائق جديدة عن رجل الثلج
وجاء في الدراسة التي أعدها فريق العلماء في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا، أن رجل الثلج الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، كان يتمتع ببشرة أغمق مما كان يُعتقد، مشيرةً إلى أنه ربما كان أصلع.
وأوضح المعهد الألماني، الذي تم إجراء الدراسة فيه، أن تحليل جين أشهر مومياء في أوروبا تعود إلى أكثر من 5 آلاف سنة، أظهر أن أسلافها كانوا من الأناضول.
وقدرت الدراسة عمر «أوتزي» حين توفي بنحو 45 عامًا، وربما لم يكن شعره طويلًا، بل كان خفيفًا.
وقال الباحث المشارك في إعداد الدراسة، ألبرت زينك، من معهد «أوراك»، إن جيناته بيّنت وجود استعداد وراثي للصلع لديه، ما يفسّر عدم وجود شعر تقريبًا على المومياء.
وكان الباحثون يعتقدون، حتى اليوم، أن بشرة المومياء أصبحت داكنة خلال تخزينها في الثلج، لكن من المحتمل أن يكون هذا الاسمرار مرتبطًا بلون بشرته الحقيقي، حسبما أفاد زينك.
وكانت أُجريت عملية تسلسل لمجين أوتزي سنة 2012، لكنّ الباحثين استخدموا طرق تسلسل مُحسّنة للحصول على نتائج أفضل.
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