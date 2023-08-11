الجمعة 11 أغسطس 2023
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خارج الحدود

حدث منذ 1.1 مليون سنة، الجليد قتل أفارقة استعمروا أوروبا

جليد، فيتو
جليد، فيتو

قبل نحو 1.1 مليون سنة، من ارتحال البشر الأوائل من إفريقيا، انتقل بعض أسلاف البشر إلى أجزاء أخرى من العالم، ومع ذلك واجه هؤلاء صعوبات جسيمة بسبب الجليد في بعض الأحيان.

وعرض العلماء أدلة على حدوث فترة برودة شديدة في شمال الأطلسي استمرت قرابة أربعة آلاف سنة، وقضت فيما يبدو على جميع البشر القدامى الذين استعمروا أوروبا.

أوروبا لم تكن قابلة لاستضافة البشر الأوائل

ووفقا للمعلومات التي تم استنتاجها من حفريات بإسبانيا، يُعتقد أن هؤلاء من بين أول البشر الذين انتشروا خارج إفريقيا، وعلى ما يبدو فإن الفترة المتجمدة - التي يمكن تشبيه شدتها بالعصور الجليدية الأحدث - جعلت أوروبا غير قابلة لاستضافة البشر الأوائل الذين اعتمدوا في معيشتهم على الصيد، حيث حرمهم التجلد الشديد من الموارد الغذائية.

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وأرجع الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية "ساينس" ذلك إلى أن تحمل هؤلاء البشر للبرودة كان منعدما، مع عدم احتواء أجسادهم على الدهون الكافية لحمايتهم، إلى جانب صعوبة توفير الملابس والمأوى وكذلك أدوات إشعال النار.

هلاك عشرات الألوف

وحتى الآن، لم يتضح بعد أعداد أولئك الذين تعرضوا للهلاك في تلك الفترة، وقال كريس سترينجر عالم الأنثروبولوجيا في متحف التاريخ الطبيعي في لندن "ليس لدينا فكرة كبيرة عن الأعداد، لكنها بالتأكيد ضئيلة عند قياسها بالمعايير العصرية.. ربما على الأكثر كانوا عشرات الآلاف في أنحاء أوروبا".

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