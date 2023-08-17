الخميس 17 أغسطس 2023
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رياضة

قميص نيمار، عثمان ديمبلي يرتدي رقم 10 رفقة باريس سان جيرمان

ديمبلي، فيتو
ديمبلي، فيتو

يرتدي الفرنسي عثمان ديمبلي القميص رقم 10 رفقة فريقه الجديد باريس سان جيرمان الذي انتقل له في الميركاتو الصيفي الجاري قادما من برشلونة.

واختار ديمبلي القميص رقم 10، وذلك بعد رحيل نيمار جونيور عن باريس سان جيرمان لصفوف الهلال السعودي.

وكان نادي باريس سان جيرمان، أعلن عن تعاقده رسميا، مع عثمان ديمبلي، قادما من صفوف برشلونة الإسباني.

 

ديمبلي، فيتو 

 

وكشف باريس سان جيرمان عن الصفقة بفيديو مشوق عبر حسابه الرسمي على تويتر بعنوان "لنصنع التاريخ في باريس".

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وظهر ظل ديمبلي (26 عاما) في نهاية الفيديو مع استعراض بالقدمين اليمنى واليسرى، وفوزه بكأس العالم مع منتخب فرنسا في 2018.

وألمح مقطع الفيديو إلى أن الجناح الفرنسي وقع عقدا مدته 5 مواسم، ينتهي في صيف 2028.

وكان عثمان ديمبلي يرتبط بتعاقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2024، يتضمن شرطا جزائيا قيمته 50 مليون يورو.

أسباب انتقال ديمبلي لباريس سان جيرمان

كشف الفرنسي عثمان ديمبلي عن الأسباب التي دفعته للرحيل عن برشلونة لتوقيع عقد مدته 5 مواسم مع باريس سان جيرمان

وأكد ديمبلي أن السبب الأول الذي دفعه للانضمام إلى باريس سان جيرمان، حديثي مع المدرب لويس إنريكي، فالثقة أمر أساسي ومهم للاعب الكرة، كما شرح لي رئيس النادي والمستشار الرياضي المشروع الجديد لبي إس جي، وأعجبني كثيرا".

وأضاف في حوار مع الموقع الرسمي للنادي الباريسي: "نعم.. أنا ممتن كثيرا لحديث المدرب، وأحب أسلوبه في اللعب، أعرف أن إنريكي مهووس بالاستحواذ على الكرة، ويميل للعب الهجومي، وهذا يناسبني تماما".

 

وأشار الجناح الفرنسي إلى أنه سعيد بالعودة مجددا إلى فرنسا، كاشفا أنه كان يفكر في الانضمام لسان جيرمان منذ فترة طويلة، وحضر مباراة للفريق ضد مالمو السويدي بدوري أبطال أوروبا في 2014.

وشدد نجم نادي برشلونة السابق: "عندما تلقيت عرضا من باريس، قلت لنفسي حان الوقت للعودة مجددا إلى فرنسا وبيتي، والبقاء وسط أسرتي وأصدقائي، إنها خطوة مهمة، وفخور بالانضمام لناد كبير بحجم باريس سان جيرمان".

وأكد عثمان ديمبلي أنه جاهز بدنيا، ويتشوق لظهوره الأول مع الفريق الباريسي، بعدما خاض فترة الإعداد بالكامل مع برشلونة، والتزم بتجهيز نفسه خلال الأسبوع الماضي.

أهداف ديمبلي مع باريس سان جيرمان

وواصل الفرنسي الدولي عن أهدافه مع باريس سان جيرمان قائلا: "الفوز بكل بالألقاب مع باريس، والوصول إلى أبعد مدى في دوري أبطال أوروبا، وكذلك تسجيل المزيد من الأهداف، وإسعاد الجماهير بمراوغة المنافسين".

وأختتم حديثه قائلا: "لقد نضجت وتطورت كثيرا، لعبت في الدوري الألماني الذي يغلب عليه الطابع البدني، أما الدوري الإسباني فهو أكثر تكتيكية، بينما تطور الدوري الفرنسي، حيث يضم أندية قوية بدنيا وفنيا، ولست غريبا على أجواء الليج وان، لقد لعبت 8 أشهر مع رين، وكانت فترة رائعة".

 

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إنريكي يدافع عن باريس سان جيرمان في أزمة مبابي

ودافع الإسباني لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن إدارة ناديه في أزمتها المشتعلة مع نجم الفريق مبابي.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باريس مع لوريان بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي: "أذكر الجميع بفلسفة النادي التي ذكرها ناصر الخليفي (رئيس النادي) بوضوح شديد، وهي أن باريس فوق الجميع".

وأضاف المدير الفني الإسباني: "هذا يعني أن النادي فوق اللاعبين والمدربين والإداريين، وهذا أمر أتفق معه بنسبة 100%".

وأردف: "موضوع مبابي ظهر ظهر بالفعل في الماضي وتم العثور على حل إيجابي بين النادي واللاعب قبل وصولي".

وأكمل: "لذلك آمل أن يحدث هذا مرة أخرى، وأن ينتهي الأمر باتفاق بين اللاعب والنادي، هذا شيء أرغب فيه كثيرا".

 

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نيمار عثمان ديبملي باريس سان جيرمان ديبملي فريق باريس سان جيرمان

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