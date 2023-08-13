الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

الهلال السعودي ونيمار يفتحان الطريق أمام برشلونة لضم بديل ديمبلي

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

برشلونة، أنهى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، حيرة ناديه السابق برشلونة في الميركاتو بشأن التعاقد مع لاعب جديد في الهجوم.

ويسعى برشلونة لضم جناح جديد لتعويض انتقال عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان في الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة كانت حائرة في الاختيار بين نيمار وجواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد، من أجل تعويض ديمبلي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب اقتراب نيمار من الانضمام إلى الهلال السعودي براتب ضخم، سيركز برشلونة جهوده على صفقة فيليكس فقط.

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وأوضحت أن أتلتيكو مدريد لن يعتمد على فيليكس في الموسم الحالي، منذ إعلان اللاعب عن رغبته في ارتداء قميص برشلونة، ما قد يسهل وصول الناديين إلى اتفاق بشأن الصفقة في الميركاتو.

وسبق أن صرح فيليكس هذا الصيف بأنه يحلم بارتداء قميص برشلونة منذ الطفولة، ورد عليه دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد خلال مؤتمر صحفي: "لا يوجد أحد داخل الفريق أهم من النادي".

عرض الهلال السعودي

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا مغريا للظفر بخدمات نجم فريق باريس سان جيرمان، نيمار، في موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وينتهي العقد الحالي للاعب البرازيلي مع بطل الدوري الفرنسي، في صيف 2025.

وقد ظهرت تقارير صحفية مؤخرًا تفيد بأن نيمار طلب من إدارة باريس سان جيرمان السماح برحيله هذا الصيف، وسط ارتباطه بإمكانية العودة إلى برشلونة.

ورغم نفي والد نيمار لتلك التقارير، إلا أن التكهنات حول مستقبله مستمرة، خاصة بعد غيابه عن مباراة الأمس ضد لوريان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

وتحدث سيرجي روبرتو، قائد برشلونة، عن اقتراب نيمار من العودة إلى الفريق الكتالوني.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في الأيام الأخيرة اقتراب نيمار من العودة إلى برشلونة بعد 6 سنوات قضاها في باريس سان جيرمان.

وقال روبرتو في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا متحمس لفكرة عودة نيمار، هو زميل سابق وصديق لي، لقد عشت معه العديد من الأشياء الجيدة لسنوات عدَّة".


وأضاف: "عندما كان في الفريق قضيت عددًا من أفضل السنوات التي أمضيتها في برشلونة، حيث فزنا بكل شيء".

 

وتابع: "نيمار لاعب مختلف تمامًا عن الآخرين وأنا متأكد من أنه سيقدم لنا الكثير، لكن في النهاية لست الشخص الذي يقرر، المسؤولون عن اتخاذ القرار سيقررون ما هو الأفضل للنادي".

 

موقف نيمار من العودة لبرشلونة


واستمر: "تحدثت مع نيمار عن عودته، سيكون متحمسًا لحدوث أمر كذلك".

وأتم: "ما نريده هو أن يكون لدينا أفضل فريق ممكن للمنافسة على كل شيء وأن يكون لدينا أفضل اللاعبين". 

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