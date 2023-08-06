الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

4 خيارات أمام تشافي لتعويض رحيل عثمان ديمبلي عن برشلونة

تشافي هيرنانديز،
تشافي هيرنانديز، فيتو

بات النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، قريبا من مغادرة برشلونة هذا الصيف صوب باريس سان جيرمان، مقابل 50 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المدير الفني للبلوجرانا، تشافي هيرنانديز، يملك 4 بدائل لتعويض رحيل عثمان ديمبلي، في حال عدم التعاقد مع جناح أيمن.

ويعد البرازيلي رافينيا الخيار الأكثر منطقية لشغل مركز ديمبلي، حيث شارك في الجبهة اليمنى أمام ريال مدريد بالولايات المتحدة، السبت الماضي، كما تألق ضد آرسنال وسجل هدفًا.

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ويأتي فيران توريس كخيار ثان، إذ بدأ التحضير للموسم الجديد بمستوى بدني استثنائي، كما استخدمه تشافي، في نحو 15 مباراة، في مركز الجناح الأيمن بالموسم الماضي، وسجل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ويبرز أيضا في هذا الصدد أنسو فاتي، لامتلاكه السرعة والمهارة، رغم تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ويعد المغربي عبد الصمد الزلزولي المرشح الرابع، بعد تألقه مع أساسونا في الموسم الماضي، لكن مستقبله مع الفريق الكتالوني لا يزال غامضًا، وفقًا لـ"ماركا".

باريس سان جيرمان يجهز ضربة جديدة لبرشلونة

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لخطف لاعب جديد من برشلونة الإسباني، بعد نجاح النادي الباريسي في حسم صفقة عثمان ديمبلي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم أنسو فاتي من صفوف برشلونة، بناء على رغبة لويس إنريكي المدير الفني للفريق الباريسي، الذي يعتبره صفقة مميزة للغاية.

ويعتبر إنريكي أن التوقيع مع فاتي يمكن أن يكون فرصة فريدة، بعد موسمه المتواضع مع برشلونة.

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