باريس سان جيرمان يحدد موعد خضوع ديمبلي للكشف الطبي

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خضوع عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة للكشف الطبي غدا الخميس، تمهيدًا لإعلان انتقاله لصفقة الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن عثمان ديمبلي سيقوم بزيارة طبية لباريس سان جيرمان غدًا الخميس من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل الإعلان عن ضمه، ليصبح جاهزا للانضمام لقائمة باريس يوم السبت المقبل في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

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وخاض عثمان ديمبيلي 185 مباراة مع برشلونة بجميع المسابقات، سجل 40 هدفا وصنع 43.

من ناحية أخرى، يدرس مسئولو باريس باريس سان جيرمان الفرنسي، فسخ عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق، لتوفير الراتب الكبير الذي يتقاضاه خلال الفترة المقبلة.

باريس سان جيرمان يخطط لفسخ عقد نيمار

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان الذي حدد سعر بيع نيمار مقابل 150 مليون يورو، يدرس حاليا فسخ عقد اللاعب بالتراضي لتوفير راتبه الكبير الذي يصل إلى 700 ألف يورو في الأسبوع.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه رغم أنباء فسخ عقد اللاعب إلا أن عودته إلى برشلونة تبدو صعبة للغاية خاصة أن النادي الكتالوني لن يتحمل راتب نيمار الكبير، كما أن النادي يعاني من أزمة مالية ويواجه صعوبة في تسجيل اللاعبين الجدد، وهو ما يجعل أمام نيمار فرصة للانضمام إلى الدوري السعودي أو الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة، يشعر بالقلق من ضم نيمار ومدى تأثيره على غرفة الملابس.

فيما كشفت إذاعة مونت كارلو أن البرازيلي نيمار ضمن 5 لاعبين طالبهم باريس سان جيرمان، بالبحث عن أندية للرحيل إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

من ناحية أخرى، يواصل مسئولو نادي الهلال السعودي مفاوضاتهم للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال السعودي يخطط جلسة لحسم صفقة نيمار

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مسئولي الهلال السعودي يخططون للاجتماع مع والد نيمار، تمهيدًا للتفاوض على ضم البرازيلي الدولي إلى صفوفه هذا الصيف، مع إرضائه براتب خيالي يصل إلى 80 مليون يورو سنويًا، أي ضعف ما يحصل عليه مع باريس سان جيرمان.

وأشارت صحيفة "جلوبو" البرازيلية إلى أن نيمار يفضل البقاء في أوروبا، لكن على الرغم من ذلك لن يغلق الباب أمام عرض الهلال السعودي.

وغادر نيمار صفوف برشلونة في صيف 2017، وانضم إلى باريس سان جيرمان، بعد كسر الشرط الجزائي بعقده والبالغ 222 مليون يورو.