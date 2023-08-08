برشلونة ينسحب من صفقة بديل عثمان ديمبلي

برشلونة، كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يتجه للانسحاب من صفقة أحد اللاعبين المرشحين لتعويض الرحيل المنتظر لعثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان.

وبات باريس على أعتاب ضم ديمبلي من البارسا، بعدما قدم اللاعب، طلبًا للرحيل عن النادي الكتالوني، ويتبقى فقط دفع 50 مليون يورو لحسم الصفقة.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد رفض مانشستر سيتي، كل محاولات برشلونة هذا الصيف للحصول على خدمات البرتغالي برناردو سيلفا.

ويصر مانشستر سيتي على تقاضي مبلغ يزيد عن 70 مليون يورو لمناقشة رحيل سيلفا هذا الصيف.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة باتت مستحيلة أمام برشلونة، كما أن المدرب بيب جوارديولا أبلغ اللاعب بأن النادي لا يستطيع الموافقة على رحيله دون الحصول على المبلغ المطلوب، بالإضافة إلى صعوبة التعاقد مع بديل له.

وشددت على أن جميع الدلائل في الوقت الحالي، تشير إلى أن برشلونة على وشك الانسحاب نهائيًا من الصفقة.

ويرى برناردو سيلفا، أنه فعل كل ما في وسعه للانتقال إلى برشلونة، لكنه استسلم الآن ويتجه لتجديد عقده مع المان سيتي.

تشافي يتحسر على صفقة ديمبلي لباريس سان جيرمان

وأكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، أن الفرنسي عثمان ديمبلي، أخطر النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وقال تشافي، خلال تصريحاته لقناة " TV3" الكتالونية: "لقد أخبرنا ديمبلي أنه يريد الرحيل، ونحن محبطون بسببه".

وواصل: "لا يمكننا منافسة عرض باريس سان جيرمان لضم ديمبلي".

وتابع: "إنها خيبة أمل بالنسبة لي، لأننا اعتنينا به كثيرا ليكون سعيدا، لكن باريس سان جيرمان قدم له عرضا خارج نطاق السوق تماما".

وكشفت تقارير صحفية أن برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، طلب من مدربه بيب جوارديولا الموافقة على رحيله إلى برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

سيلفا يتحدث مع جوارديولا

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن سيلفا تحدث بالفعل مع جوارديولا، للتعبير عن رغبته في الانتقال إلى البلوجرانا.

ويرى الدولي البرتغالي، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، أن مرحلته مع الفريق الإنجليزي قد انتهت، وأن الوقت حان لاتخاذ خطوة الانضمام لبرشلونة، والعيش في المدينة التي تسحره هو وزوجته.

وأضافت الصحيفة أن سيلفا يدرك أن هذه "فرصته الأخيرة" للانتقال إلى النادي الكتالوني، لذا يضغط على جوارديولا وإدارة السيتي للموافقة على العرض.

ويملك لاعب موناكو السابق سلاحا في جعبته، وهو حصوله على وعد من جوارديولا، بأنه سيسمح له بالرحيل إلى برشلونة إذا قدم الأخير عرضا مقبولا، بحسب "موندو ديبورتيفو".