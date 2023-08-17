الخميس 17 أغسطس 2023
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منوعات

سائحان أمريكيان يتسببان في تأخر افتتاح برج إيفل، فما القصة؟

برج إيفل، فيتو
برج إيفل، فيتو

في حادثة غريبة من نوعها، تسبب سائحان أمريكيان في تأخر افتتاح برج إيفل، وذلك بعد أن عثر عليهما رجال الأمن نائمين في النصب التذكاري.

ومن جانبه ذكر موقع الحرة، أن عناصر الأمن المكلفة بحراسة برج إيفل اكتشفوا السائحين في الصباح الباكر  خلال جولات التفتيش الصباحية، نائمين في مكان غير مفتوح للسياح.

وقال مسؤولو الأمن، إنه سيتم تقديم شكوى بشأن المتسللين اللذين لم يشكلا أي تهديد وتم تسليمهما إلى الشرطة.
وأبلغ مكتب المدعي العام في باريس أنه تم العثور على رجلين أمريكيين نائمين في موقع البرج بعد دخولهما بتذاكر ليلة الأحد، وفقا لمتحدثة باسم المكتب، مشيرة إلى احتمال أن يكونا ثملين بالكحول.

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وتدفق السياح الأمريكيين إلى أوروبا هذا الصيف وارتفع عدد الوافدين جوا إلى باريس في شهري يوليو وأغسطس بنسبة 14.4 في المئة هذا العام، وهو الآن أعلى بنسبة 5 في المئة تقريبا من المستوى في عام 2019، قبل الوباء. 

ويعد برج إيفل أحد المعالم الأكثر شهرة في العالم، وقد تم بناؤه من عام 1887 إلى عام 1889 للاحتفال بالذكرى المئوية للثورة الفرنسية ويبلغ ارتفاعه 1083 قدما ويستقبل حوالي سبعة ملايين زائر سنويا.
 

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برج ايفل فرنسا نصب تذكاري باريس

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