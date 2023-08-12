أخلت السلطات الأمنية في فرنسا، اليوم السبت برج إيفل، بسبب إنذار أمني.

إخلاء برج إيفل بسبب إنذار أمني

وقالت وكالت أ ف ب، إن خبراء القنابل والشرطة تفقدوا أحد المطاعم في برج إيفل بباريس وذلك بعد الإنذار الأمني.

وتحدثت التقارير الإخبارية عن أنه تم أيضا إخلاء محيط برج إيفل والساحات القريبة منه، وتم إبعاد الزوار، مشيرة إلى أنه تم تطويق المكان.

ولفتت التقارير إلى وصول فرق تفكيك القنابل إلى المكان، في إجراء روتيني في بلاغات مماثلة، إلا أن برج إيفل يعد من الأماكن السياحة المهمة في فرنسا، لذا تم التعامل مع الإنذار بجدية كبيرة وتم إخلاء طوابق البرج كافة، إضافة إلى الساحات المضيفة.

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