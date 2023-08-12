فرنسا تعيد افتتاح برج إيفل بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة

أعلنت السلطات الفرنسية: مساء اليوم السبت، إعادة فتح برج إيفل أمام الزوار بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة.

إخلاء برج إيفل بسبب إنذار أمني

وفي وقت سابق من اليوم، أخلت السلطات الأمنية في فرنسا، برج إيفل، بسبب إنذار أمني.

وقالت قناة «بي إف إم» الفرنسية، إن فرق إزالة الألغام تواجدت في موقع برج إيفل، لإجراء عمليات تفتيش وتمشيط البرج، والتأكد من عدم وجود قنبلة، مشيرةً إلى أنه تم إغلاق برج إيفل أمام الزوار حتى إشعار آخر.

وفق مصدر في شرطة العاصمة الفرنسية، فقد تم إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل، إضافة إلى ساحة البرج، في وقت مبكر من بعد ظهر يوم السبت، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.

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استدعاء فرق إزالة الألغام وانتشار مكثف للشرطة في محيط برج إيفل

وأفادت السلطات الفرنسية بأن الشرطة وفرق إزالة الألغام انتشرت بكثافة في الموقع، وأكدت السلطات أن هذا الإجراء عادةً ما يتم اتخاذه في مثل هذه الحالات، على الرغم من كون الحادثة نادرة الحدوث.

وأشارت السلطات الفرنسية إلى أن عملية الإخلاء، التي بدأت ظهر اليوم، شملت ثلاثة طوابق من برج إيفل، بما في ذلك مطعم البرج، والفناء الأمامي.

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن الشركة المشغلة لـ برج إيفل أن العملية الأمنية تعد إجراءً احترازيًا معتادًا، على الرغم من أن إخلاء برج إيفل وتمشيطه من قِبل خبراء إبطال المتفجرات نادر الحدوث.

إنذار بوجود قنبلة في برج إيفل

وفي سبتمبر 2020، أخلت الشرطة البرج بالكامل عقب إنذار بوجود قنبلة، وفي ذلك الوقت كانت هناك مخاوف من وقوع هجمات بعد إعادة نشر صحيفة "شارلي إيبدو" رسومًا مسيئة للرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-.

وانطلقت أعمال البناء في برج إيفل مطلع عام 1887 وانتهت في مارس 1889.