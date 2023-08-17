الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

صور المتهم بتعذيب الطفلة ساجدة حتى الموت في حدائق أكتوبر

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

حصلت “فيتو” على صورة عم الطفلة ساجدة، المتهم بتعذيبها حتى الموت في منطقة حدائق أكتوبر.

 

 

كشفت ياسمين عمة الطفلة ساجدة والتي قام عمها بتعذيبها حتى الموت في منطقة حدائق أكتوبر، تفاصيل جديدة عن الواقعة، أن الأطفال الثلاث أشقاء سجدة هم الآخرين نالهم من التعذيب حدا كبيرا.

 

وأضافت "ياسمين" في تصريحات خاصة لفيتو، أن شقيقها المتهم وزوجته، كانا يقومان بوضع الملعقة على النار وبعدها يضعونها في أماكن مختلفة في جسد الأطفال.

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وتابعت، إن يوم الواقعة، قام شقيقها المتهم بتعذيب الطفلة سجدة ذات الثلاث سنوات، أمام أشقائها بسبب أنها قامت بالأكل من الثلاجة بدون إذنه، مما دفعه لارتكاب جريمته بحجة أنها قامت بسرقة الآكل من الثلاجة.

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا تعدي أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة، مما أدى إلى وفاتها.

وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية بالفحص، حيث تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طفلة - س3) فاقدة الوعي مصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

نجح رجال المباحث - بناءً على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة - في تحديد مرتكب الواقعة (عم الطفلة – مقيم بدائرة القسم).. وتم ضبطه وأقر بأن الطفلة المذكورة وشقيقيها مقيمون صحبته عقب وفاة أبواهم واعترف بتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الطفلة ساجدة حدائق اكتوبر مديرية أمن الجيزة قسم شرطة ثالث اكتوبر

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