صور المتهم بتعذيب الطفلة ساجدة حتى الموت في حدائق أكتوبر

حصلت “فيتو” على صورة عم الطفلة ساجدة، المتهم بتعذيبها حتى الموت في منطقة حدائق أكتوبر.

كشفت ياسمين عمة الطفلة ساجدة والتي قام عمها بتعذيبها حتى الموت في منطقة حدائق أكتوبر، تفاصيل جديدة عن الواقعة، أن الأطفال الثلاث أشقاء سجدة هم الآخرين نالهم من التعذيب حدا كبيرا.

وأضافت "ياسمين" في تصريحات خاصة لفيتو، أن شقيقها المتهم وزوجته، كانا يقومان بوضع الملعقة على النار وبعدها يضعونها في أماكن مختلفة في جسد الأطفال.

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وتابعت، إن يوم الواقعة، قام شقيقها المتهم بتعذيب الطفلة سجدة ذات الثلاث سنوات، أمام أشقائها بسبب أنها قامت بالأكل من الثلاجة بدون إذنه، مما دفعه لارتكاب جريمته بحجة أنها قامت بسرقة الآكل من الثلاجة.