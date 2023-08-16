الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وإشبيلية قبل نهائي السوبر الأوروبي

مانشستر سيتي،فيتو
مانشستر سيتي،فيتو

السوبر الأوروبي، يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا مع  نظيره فريق إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وتتجه الأنظار  نحو ملعب جورجيوس كارايسكاكيس، في بيرايوس باليونان، والذي سيستضيف لقاء كأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي بطل التشامبيونزليج، وإشبيلية حامل لقب يوروبا ليج.

وتوج مانشستر سيتي بطلا لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، على حساب إنتر، وعلى الجانب الآخر نال إشبيلية بالدوري الأوروبي بالتفوق على روما.

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تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وإشبيلية قبل نهائي السوبر الأوروبي

والتقى مانشستر سيتي وإشبيلية 4 مرات، جميعها في دوري أبطال أوروبا، وحقق السيتينزنز الفوز بها جميعًا وذلك قبل نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وكانت أول مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في دور المجموعات لموسم (2015-2016)، وفاز السيتي ذهابا بنتيجة (2-1)، وإيابا (3-1).

ثم الموسم الماضي (2022-2023)، اكتسح السيتي في دور المجموعات إشبيلية برباعية نظيفة في إسبانيا، قبل أن ينتصر إيابا بنتيجة (3-1) في إنجلترا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأشبيلية

وتقام مباراة  مانشستر سيتي الإنجليزي  و إشبيلية الإسباني في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي  في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء على  ملعب كارايسكاكيس الدولي باليونان.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية

وتذاع مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني على قناة  bein sport Hd 1، الناقل الحصرى لمباراة  نهائي كأس السوبر الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة إشبيلية

وأعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن قائمة فريقه التي ستخوض نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية، اليوم الأربعاء، على استاد جورجيوس كارايسكاكيس.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي غياب الثلاثي البلجيكي كيفين دي بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا ومواطنه روبن دياز.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي:

كايل ووكر، كالفين فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جاك غريليش، إيمريك لابورت، رودريجو، ستيفان أورتيجا مورينو، جوليان ألفاريز، سيرجيو جوميز، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، إيدرسون، ماكسيمو بيروني، فيل فودين، أوسكار بوب، كول بالمر، ريكو لويس، جيمس ماكاتي.

ويغيب البرازيلي فرناندو ريجيس لاعب وسط إشبيلية، عن مواجهة كأس السوبر الأوروبي، المقررة اليوم الأربعاء، أمام مانشستر سيتي، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الأخيرة.

وحسبما أفاد النادي الإسباني في بيان، فإن إشبيلية يعاني من عدوى فيروسية والتهاب بالمعدة والأمعاء.

وأوضح النادي أنه رغم إمكانية سفر اللاعب إلى العاصمة اليونانية أثينا التي تستضيف مواجهة اليوم، فإن وجوده في المباراة أمر مستبعد عمليا.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في السوبر الأوروبي

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