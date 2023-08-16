التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في السوبر الأوروبي

السوبر الأوروبي، يستضيف ملعب "كارايسكاكيس" باليونان، مواجهة السوبر الأوروبي، اليوم الأربعاء، بين السيتي وإشبيلية بطل اليوروبا ليج.

ويلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا مع نظيره فريق إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وبحسب موقع "هوسكورد" العالمي، فإن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش سيعوض غياب البلجيكي كيفين دي بروين، في تشكيل السيتي بينما سيشارك جاك جريليش من البداية، في ظل غياب برناردو سيلفا.

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وسيقود هجوم كتيبة جوارديولا النجم النرويجي إرلينج هالاند، في مواجهة النجم المغربي يوسف النصيري المنتظر أن يقود الخط الأمامي للفريق الأندلسي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة إشبيلية

إيدرسون - أكي - جفارديول - أكانجي - لويس - رودري - كوفاسيتش - فودين - جريليش - ألفاريز - هالاند.

تشكيل إشبيلية المتوقع أمام مانشستر سيتي

بونو - أكونيا - جوديل - بادي - نافاس - فرناندو - راكيتيتش - لاميلا - سوسو - أوكامبوس - النصيري.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأشبيلية

وتقام مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي و إشبيلية الإسباني في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب كارايسكاكيس الدولي باليونان.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي و إشبيلية

وتذاع مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني على قناة bein sport Hd 1، الناقل الحصرى لمباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة إشبيلية

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن قائمة فريقه التي ستخوض نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية، اليوم الأربعاء، على استاد جورجيوس كارايسكاكيس.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي غياب الثلاثي البلجيكي كيفين دي بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا ومواطنه روبن دياز.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي:

كايل ووكر، كالفين فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جاك غريليش، إيمريك لابورت، رودريجو، ستيفان أورتيجا مورينو، جوليان ألفاريز، سيرجيو جوميز، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، إيدرسون، ماكسيمو بيروني، فيل فودين، أوسكار بوب، كول بالمر، ريكو لويس، جيمس ماكاتي.

ويغيب البرازيلي فرناندو ريجيس لاعب وسط إشبيلية، عن مواجهة كأس السوبر الأوروبي، المقررة اليوم الأربعاء، أمام مانشستر سيتي، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الأخيرة.

وحسبما أفاد النادي الإسباني في بيان، فإن إشبيلية يعاني من عدوى فيروسية والتهاب بالمعدة والأمعاء.

وأوضح النادي أنه رغم إمكانية سفر اللاعب إلى العاصمة اليونانية أثينا التي تستضيف مواجهة اليوم، فإن وجوده في المباراة أمر مستبعد عمليا.