السوبر الأوروبي، موعد مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية

السوبر الأوروبي، يلتقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا مع نظيره فريق إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأشبيلة

وتقام مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي و إشبيلية الإسباني في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب كارايسكاكيس الدولي باليونان.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأشبيلة

وتذاع مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأشبيلة الإسباني على قناة bein sport Hd 1، الناقل الحصرى لمباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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ويغيب البرازيلي فرناندو ريجيس لاعب وسط إشبيلية، عن مواجهة كأس السوبر الأوروبي، المقررة اليوم الأربعاء، أمام مانشستر سيتي، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الأخيرة.

وحسبما أفاد النادي الإسباني في بيان، فإن إشبيلية يعاني من عدوى فيروسية والتهاب بالمعدة والأمعاء.

وأوضح النادي أنه رغم إمكانية سفر اللاعب إلى العاصمة اليونانية أثينا التي تستضيف مواجهة اليوم، فإن وجوده في المباراة أمر مستبعد عمليا.

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة إشبيلية

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن قائمة فريقه التي ستخوض نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية، اليوم الأربعاء، على استاد جورجيوس كارايسكاكيس.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي غياب الثلاثي البلجيكي كيفين دي بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا ومواطنه روبن دياز.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي:

كايل ووكر، كالفين فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جاك غريليش، إيمريك لابورت، رودريجو، ستيفان أورتيجا مورينو، جوليان ألفاريز، سيرجيو جوميز، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، إيدرسون، ماكسيمو بيروني، فيل فودين، أوسكار بوب، كول بالمر، ريكو لويس، جيمس ماكاتي.

بيان مانشستر سيتي

من ناحية أخرى نجح مانشستر سيتي في تحصين أحد لاعبيه البارزين في خط الدفاع، بعقد جديد لمدة 5 سنوات.

وأصبح ريكي لويس لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا خلال الموسم الحالي، في مركز الظهير الأيسر

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان "وقع ريكو لويس، عقدًا جديدًا لمدة 5 سنوات مع النادي، وسيبقى حتى صيف 2028".

وأضاف "انضم اللاعب لأكاديمية سيتي عندما كان يبلغ 8 سنوات، وتقدم عبر الفئات العمرية ليصبح عضوًا رئيسيًا في كتيبة المدرب بيب جوارديولا".

تصريحات ريكي لويس

وقال ريكي لويس "لقد كان عامًا لا يصدق بالنسبة لي، والآن توقيع هذا العقد بمثابة حلم تحقق".

وأضاف "يمكنني أن أتذكر مشاهدة الفريق وهو يحقق الألقاب عندما كنت صغيرًا، هذا النادي بمثابة المكان الوحيد الذي أردت أن أكون فيه".

وتابع "معرفة أنني سأبقى هنا حتى 2028 أمر رائع، ولا يمكنني الانتظار لمواصلة العمل والتحسن".