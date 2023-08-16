الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

طموح جوهرة برشلونة يفسد خطة مانشستر سيتي

برشلونة
برشلونة

مانشستر سيتي، كشف تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن خطة مانشستر سيتي لخطف أحد جواهر برشلونة

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي كان يريد التعاقد مع الجناح الإسباني الشاب، صاحب الأصول المغربية، لامين يامال.

وينتهي عقد يامال 16 عامًا مع نادي برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم تجديد عقده حتى الآن.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن السيتي كان ينوي التوقيع مع يامال، ومن ثم إعارته لجيرونا "المملوك أيضًا لمجموعة سيتي فوتبول" بسبب صغر سنه.

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وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة اللاعب هي الاستمرار في برشلونة وكتابة تاريخ جديد مع النادي الكتالوني.

ومن المتوقع أن ينتهي برشلونة من ملف تجديد عقد يامال، بمجرد التخلص من اللاعبين الزائدين عن الحاجة، مثل سيرجينو دست وكليمينت لينجليت.

السوبر الأوروبي

 يلتقى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا مع  نظيره فريق إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأشبيلة
 

وتقام مباراة  مانشستر سيتي الإنجليزي  و إشبيلية الإسباني في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي  في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء على  ملعب كارايسكاكيس الدولي باليونان.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأشبيلة
 

وتذاع مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأشبيلة الإسباني على قناة  bein sport Hd 1، الناقل الحصرى لمباراة  نهائي كأس السوبر الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

قائمة مانشستر سيتي لمواجهة إشبيلية


أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن قائمة فريقه التي ستخوض نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية، اليوم الأربعاء، على استاد جورجيوس كارايسكاكيس.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي غياب الثلاثي البلجيكي كيفين دي بروين، والبرتغالي برناردو سيلفا ومواطنه روبن دياز.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالتالي:

كايل ووكر، كالفين فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، ماتيو كوفاسيتش، إيرلينج هالاند، جاك غريليش، إيمريك لابورت، رودريجو، ستيفان أورتيجا مورينو، جوليان ألفاريز، سيرجيو جوميز، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، إيدرسون، ماكسيمو بيروني، فيل فودين، أوسكار بوب، كول بالمر، ريكو لويس، جيمس ماكاتي.

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