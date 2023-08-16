عبير عصام: تفعيل مهلة استكمال الإسكان القومي طوق النجاة للشركات العقارية

قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بإعطاء مهلة مجانية لمشروعات الإسكان القومي تأتي في توقيت هام للغاية وتمثل طوق النجاة لشركات التطوير العقاري والتي تمر بفترة صعبة في السوق المحلية نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.



تفعيل مهلة الـ 9 أشهر لاستكمال مشروعات الإسكان القومي

وأضافت عبير عصام، أن تفعيل مهلة الـ 9 أشهر لاستكمال مشروعات الإسكان القومي تدعم بشكل كبير استمرارية الشركات العقارية في المنافسة والبقاء في السوق، كما تعد ضمانة لحقوق العملاء دون أعباء على المطورين والعملاء على حد سواء.

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وأشارت إلى جهود غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية الداعم الأول في حل المشكلات القديمة التي عانت منها الشركات العقارية لسنوات والوصول بها لحلول واقعية، ومنها تفعيل هذا القرار الوزاري والذي كان معلق البت فيه منذ أكثر من 8 سنوات.

تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين وإزالة العقبات، والقضاء على كل الإشكاليات

وقالت إن كل التيسيرات التي طالبت بها الغرفة هدفها دعم الاستثمار في المقام الأول، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين وإزالة العقبات، والقضاء على كل الإشكاليات التي يعاني منها مجتمع رجال الأعمال بصفة عامة والسوق العقارية بصفة خاصة وذلك لتعزيز قدرة القطاع الخاص والاقتصاد علي مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في إطار الهدف القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية لتشجيع الاستثمار.

«الإسكان» تمنح أصحاب قطع الأراضى الصغيرة مهلة مجانًا لاستكمال البناء

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن موافقته فى اجتماعه الذي عقد يوم 9 مارس 2023، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح العملاء المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة، مهلة بدون مقابل، يوازي 20% من المدة الأصلية للتنفيذ، وذلك لاستكمال تنفيذ البناء.

حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التيسير على المواطنين

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منح هذه المهلة، يأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التيسير على المواطنين، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة على المستوى المحلي والعالمي، وحرصًا من الهيئة على تحقيق الهدف المرجو من تخصيص الأراضي بمختلف مستوياتها للمواطنين بالمدن الجديدة.

وأضاف أن الهدف هو إنشاء المواطنين لمساكنهم الخاصة، والانتقال للسكن والإقامة بتلك المدن، مما يسرع بتنميتها، ويوفر فرصا استثمارية جديدة، مما يؤدي لإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

منح مهلة بدون مقابل، توازي 20% من المدة الأصلية للتنفيذ

وأوضح أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، نصت على منح مهلة بدون مقابل، توازى 20% من المدة الأصلية للتنفيذ، تُضاف للمدة الأصلية، لجميع قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا ابنى بيتك)، وذلك للأراضي التي تم استلامها من عام 2017 حتى تاريخه، لاستكمال التنفيذ، وذلك مع السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص، على أن يطبق ذلك على الأراضي الساري تخصيصها، أو الملغاة لعدم التنفيذ عن تلك الفترة، ولم يتم سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

شروط تطبيق المهلة تتضمن سداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض

وأضاف أنه يتم تطبيق المهلة بالشروط التي على رأسها سداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد قبل منح المهلة، إضافة إلى عدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت.

وأشار وزير الإسكان أنه بمجرد إنتهاء هذه المهلة، يجوز بناءً على طلب العميل، شراء مدة زمنية لاستكمال التنفيذ، والانتهاء من مشمول الرخصة، بمقابل مادي طبقًا للمعادلة الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (84) بتاريخ 2015/5/6 لقطع الأراضي السكنية الصغيرة.