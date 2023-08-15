مركز تحديث الصناعة يطلق منصة إلكترونية لـ 152 فرصة استثمارية في كافة القطاعات

حرص مركز تحديث الصناعة على تحليل الواردات والصادرات المصرية، علي مدار الأربع سنوات الماضية، وتحديد عدد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح الجهاز، أنه تم إعداد قائمة بالفرص الإستثمارية في مختلف القطاعات والتي تضم عدد 152 فرصة استثمارية في القطاعات المختلفة.

ويأتى هذا في إطار توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ونظرا للدور الفني الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة في زيادة تنافسية الصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تحديد عدد من الفرص الإستثمارية.

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152 فرص استثمارية في كافة القطاعات الصناعية

وأعلنت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة إطلاق المركز لمنصة إلكترونية تضم الفرص الإستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية من هنا

كما دعت دعاء سليمة، جميع الراغبين في التعرف على الفرص الاستثمارية لتفقد المنصة وتحديد الفرص المناسبة لهم في القطاعات الأتية" الصناعات الطبية والدوائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، صناعة مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات النسيجية وصناعات الطباعة والتغليف".

وسيتم التنسيق مع الهيئات والجهات المختلفة لمساعدتهم للإستثمار في الفرص المذكورة أعلاه، محليًا أو بالشراكة مع الشركات الأجنبية التي يمكنها نقل التكنولوجيا إلى السوق المصري، حيث يستطيع المستثمر البحث داخل المنصة الالكترونية من خلال البحث بالقطاع الذي يرغب الاستثمار فيه، والبحث بالفئة أيضا، والاطلاع على كافة البيانات اللازمة.



كما يمكن من خلال المنصة الالكترونية ملء استمارة التواصل لتقديم المزيد من المعلومات اللازمة بالفرصة الاستثمارية المرغوب فيها.

تحديث الصناعة يقدم 15 ألف خدمة بتكلفة 1.2 مليار جنيه خلال 9 سنوات

وكانت وزارة التجارة والصناعة كشفت عن قيام مركز تحديث الصناعة بتقدم 15358 خدمة في مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات وتحسين الانتاجية والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتنمية الصادرات والتجمعات التراثية والحرفية، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023.

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تقديم 15358 خدمة بتكلفة مليار و230 مليون جنيه، وتشمل 8182 خدمة في مجال تحسين التنافسية والجودة و2426 خدمة في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و312 خدمة في مجال تحسين الإنتاجية و786 خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و1263 خدمة في مجال الاقتصاد الأخضر و316 خدمة في مجال تنمية الصادرات و1837 خدمة في مجال الاستشارات المالية و236 خدمة في مجال التجمعات التراثية والحرفية.

تنفيذ برنامج تنمية الموردين المحليين

إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر.

إطلاق وتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.

تأهيل 96 من مقدمي خدمات تطوير الأعمال في صورة استشاريين حاليين، وتدريب 197 من أصحاب الأعمال فى مناطق الصعيد، وتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المديرين التنفيذيين (الجيل الثانى) بإجمالي عدد تدريب وتأهيل 120 مديرا تنفيذيا (الجيل الثانى) على الاستراتيجيات الحديثة لإدارة الأعمال.

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توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات أهمها معهد بحوث الإلكترونيات، والجامعة المصرية اليابانية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات، وغيرها.

حصر الطاقات التصنيعية في بعض القطاعات الصناعية (الصناعات الهندسية – الصناعات المعدنية – صناعات مواد البناء – الصناعات الكيماوية) لتشبيكها مع مبادرة "حياة كريمة".

فوز المشروع المصري "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV" الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول من بين أفضل المشروعات المقدمة عالميًا ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني، وكذا فوزه بجائزة دولية جديدة وهي "أفضل مقدمي الحلول الأكثر استدامة في الطاقة الخضراء لعام 2022" والتي تمنحها مجلة "إنترناشيونال فاينانس".

إصدار 10 ملفات ترويجية لعدد 14 فرصة استثمارية باللغة الإنجليزية لاستهداف الاستثمار الأجنبي.

المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات الدولية المقامة في مصر وتشمل نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة، ومشروع النمو الأخضر الشامل، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية، واستخدام الطاقة الشمسية في التسخين الحراري أثناء العمليات الصناعية SHIP، ومشروع التحول الأخضر للإنتاج والاستهلاك المستدامين.

تولي مهمة تنفيذ جميع تدخلات خطط عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الهادفة لتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات قنا وسوهاج.