5 معلومات عن المنصة الإلكترونية لـ152 فرصة استثمارية بالقطاعات الصناعية

قام مركز تحديث الصناعة - إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، بتحليل الواردات والصادرات المصرية على مدار الـ 4 سنوات السابقة وأيضًا تحديد عدد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأعد المركز قائمة بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، التي تضم عدد 152 فرصة استثمارية في القطاعات المختلفة.

وأعلنت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إطلاق المركز لمنصة إلكترونية تضم الفرص الاستثمارية، لمتابعة تطبيق الفرص الاستثمارية، ويأتى هذا من خلال الدور الفني الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة في زيادة تنافسية الصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تحديد عدد من الفرص الاستثمارية.

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دعاء سليمة

وفي السطور التالية، نستعرض أهم 5 معلومات عن المنصة الإلكترونية لـ 152 فرصة استثمارية بالقطاعات الصناعية، التي تشمل:

1- تتضمن منصة إلكترونية لـ152 فرصة استثمارية مختلف القطاعات الصناعية من خلال الرابط هنا.

2- دعى مركز تحديث الصناعة جميع الراغبين في التعرف على الفرص الاستثمارية لتفقد المنصة وتحديد الفرص المناسبة لهم.

3- تتضمن المنصة في القطاعات الآتية" الصناعات الطبية والدوائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، صناعة مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات النسيجية وصناعات الطباعة والتغليف".

4- سيتم التنسيق مع الهيئات والجهات المختلفة لمساعدتهم للإستثمار في الفرص المذكورة أعلاه، محليًا أو بالشراكة مع الشركات الأجنبية التي يمكنها نقل التكنولوجيا إلى السوق المصري.

5- يستطيع المستثمر البحث داخل المنصة الالكترونية من خلال البحث بالقطاع الذي يرغب الاستثمار فيه، والبحث بالفئة أيضًا، والاطلاع على كافة البيانات اللازمة.كما يمكن من خلال المنصة الالكترونية ملء استمارة التواصل لتقديم المزيد من المعلومات اللازمة بالفرصة الاستثمارية المرغوب فيها.وفي حالة الاستفسار عن المزيد من المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة برجاء التواصل من خلال الايميل التالي: investments@imc-egypt.org.

صندوق تنمية الصادرات يصدر شهادات الشريحة الثانية من مبادرة السداد الفوري

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر شهادات الشريحة الثانية من المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري بإجمالي مساندة 4.7 مليار جنيه وبصافي مساندة 3.8 مليار جنيه وذلك في إطار تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.

وقالت الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة في الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية.

وأضافت الوصال أن صافي المساندة بعد خصم كافة الاستقطاعات والمديونيات بلغ 3.8 مليار جنيه لعدد ٧٧٢ شركة مستفيدة، مشيرة الى أن عدد الشركات التى زادت مديونياتها عن مستحقاتها قد بلغ ١٠٥ شركة باجمالي مساندة ٤٠٠ مليون جنيه؛ وبلغ عدد الشركات المؤجلة لمراجعة مديونياتها مع الجهات المختلفة 115 شركة باجمالي مساندة ٣١٦ مليون جنيه.