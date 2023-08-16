الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الرقابة الصحية: اعتماد وتسجيل ٩ وحدات ومراكز طب أسرة بـ 3 محافظات

هيئة الرقابة الصحية،
هيئة الرقابة الصحية، فيتو

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ١٥ أغسطس، حيث  وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية التالية:

-  مركز طب أسرة المحسمة القديمة بالإسماعيلية
-  وحدة طب اسرة الظاهرية بمحافظة الإسماعيلية 
-  وحدة طب أسرة حاجر المحاميد قبلي بمحافظة الأقصر 
-  وحدة طب أسرة الزمامي بالأقصر 
-  وحدة طب أسرة النجوع بحري بالأقصر

Advertisements

 

مستشفى المجمع الطبي لهيئة الشرطة بالقاهرة الجديدة

 وفي ذات السياق، قررت الهيئة تسجيل مستشفى المجمع الطبي لهيئة الشرطة بالقاهرة الجديدة، ومستشفى المركز الطبي الجديد بالإسكندرية، إلى جانب تسجيل ٥ وحدات ومراكز طب أسرة وهي:  
-   وحدة طب أسرة السويس ١ بمحافظة السويس 
-  مركز طب أسرة صحة مصر بمحافظة السويس  
-   مركز طب أسرة أبو عطوة بمحافظة الاسماعيلية 
-    مركز طب أسرة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية
-   وحدة طب أسرة أبو طفيلة بمحافظة الإسماعيلية


وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن موافقة اللجنة على اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير المراجعين الخاصة بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).

 

كان قد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خفض رسوم تجديد اعتماد الصيدليات الخاصة  بنسبة ٥٠%.

 

منتفعو التأمين الصحي الشامل

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية رقم (91)، والذي عقد بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة لمناقشة الموضوعات الهامة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، ووضع الخطط المستقبلية التي تضمن حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل علي خدمات صحية عالية الجودة

 

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن القرارات جاءت ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتشجيع المنشآت الصحية وعلى رأسها الصيدليات ومعامل التحاليل الطبية الخاصة للحصول على اعتماد الهيئة والانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتنسيق المشترك مع كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد، والنقابات الفرعية للصيادلة بمحافظات المرحلة الأولى ومحافظة القاهرة.

احذر الغرامة، عقوبة بيع مستلزمات طبية لم يصدر بها قرار من الصحة

رئيس الوزراء يبحث مع وزير الصحة تحديث اللوائح المنظمة للعمل بالقطاعات الطبية

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أنه تم كذلك تحديث بعض الإجراءات الخاصة باعتماد المعامل الطبية الخاصة، بحيث يتم  ضبط الجودة الخارجية لنتائج هذه المعامل من خلال عدد من الخيارات تشمل اختبار الكفاءة، أو إجراء مقارنة نتائج المعمل محل التقييم بنتائج معمل أخر تم اعتماده  بمعايير دولية أو وطنية.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR القاهرة الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة وحدة طب أسرة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يبحث مع وزير الصحة تحديث اللوائح المنظمة للعمل بالقطاعات الطبية

الصحة: تقديم 385 ألف خدمة خلال حملة "100 يوم صحة" أمس

الصحة العالمية: لا يوجد تطعيم ضد مرض الحمى النزفية وهذه طريقة الحماية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

عادل إمام يتصدر تويتر بعد التصريحات المسيئة لـ مادلين طبر، ومتابعون يلقنونها درسا

محمد أشرف بعد تعاقده مع زد: علي معلول طالبني بالرحيل عن الأهلي

بسبب "سيلفي"، نهاية مأساوية لشاب وفتاة تعرضا لصدمة كهربائية على سكة قطار (فيديو)

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

الأرصاد تعلن أهم الظواهر المتوقع حدوثها اليوم، أبرزها تغير في درجات الحرارة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

Advertisements

منوعات

المزيد

بوساطة عربية، الابتسامة تعود للشيف بوراك بعد الصلح مع والده (فيديو)

بدلا من تكريمه، حبس مخرج إيراني عرض فيلمه في مهرجان كان السينمائي

بعيدا عن أوكرانيا، صراع روسي أمريكي ينتهي بنتيجة غير متوقعة (فيديو)

السيلفي ممنوع في وجود ميسي بأحد مطاعم ميامي الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في ختام التعاملات

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية