الرقابة الصحية: اعتماد وتسجيل ٩ وحدات ومراكز طب أسرة بـ 3 محافظات

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أهم القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ١٥ أغسطس، حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية التالية:

- مركز طب أسرة المحسمة القديمة بالإسماعيلية

- وحدة طب اسرة الظاهرية بمحافظة الإسماعيلية

- وحدة طب أسرة حاجر المحاميد قبلي بمحافظة الأقصر

- وحدة طب أسرة الزمامي بالأقصر

- وحدة طب أسرة النجوع بحري بالأقصر

Advertisements

مستشفى المجمع الطبي لهيئة الشرطة بالقاهرة الجديدة

وفي ذات السياق، قررت الهيئة تسجيل مستشفى المجمع الطبي لهيئة الشرطة بالقاهرة الجديدة، ومستشفى المركز الطبي الجديد بالإسكندرية، إلى جانب تسجيل ٥ وحدات ومراكز طب أسرة وهي:

- وحدة طب أسرة السويس ١ بمحافظة السويس

- مركز طب أسرة صحة مصر بمحافظة السويس

- مركز طب أسرة أبو عطوة بمحافظة الاسماعيلية

- مركز طب أسرة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية

- وحدة طب أسرة أبو طفيلة بمحافظة الإسماعيلية



وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن موافقة اللجنة على اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير المراجعين الخاصة بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).

كان قد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خفض رسوم تجديد اعتماد الصيدليات الخاصة بنسبة ٥٠%.

منتفعو التأمين الصحي الشامل

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية رقم (91)، والذي عقد بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة لمناقشة الموضوعات الهامة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، ووضع الخطط المستقبلية التي تضمن حصول منتفعي التأمين الصحي الشامل علي خدمات صحية عالية الجودة

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن القرارات جاءت ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتشجيع المنشآت الصحية وعلى رأسها الصيدليات ومعامل التحاليل الطبية الخاصة للحصول على اعتماد الهيئة والانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتنسيق المشترك مع كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد، والنقابات الفرعية للصيادلة بمحافظات المرحلة الأولى ومحافظة القاهرة.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أنه تم كذلك تحديث بعض الإجراءات الخاصة باعتماد المعامل الطبية الخاصة، بحيث يتم ضبط الجودة الخارجية لنتائج هذه المعامل من خلال عدد من الخيارات تشمل اختبار الكفاءة، أو إجراء مقارنة نتائج المعمل محل التقييم بنتائج معمل أخر تم اعتماده بمعايير دولية أو وطنية.