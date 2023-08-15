أخبار الحوادث اليوم، لغز العثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته، ومقتل مزارع بوابل من الرصاص على يد شقيقيه في سوهاج

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

لعنة الإرث تحصد ضحية جديدة، حيث لقى مزارع مصرعه بوابل من الرصاص على يدى شقيقيه بسبب خلافات بينهما على تقسيم الميراث، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل عذب نجله الصغير حتى الموت في بولاق الدكرور.

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شاب أطلق الرصاص فى الزيتون على الكلاب الضالة بحجة الإزعاج وعدم قدرته على النوم من أصواتها.

حررت هدير محمد محضرًا في قسم شرطة الهرم ضد زوجها المطرب الشعبي سعد محمود حنفي الشهير بـ" سعد الصغير" لقيامه بتصويرها عن طريق تركيب كاميرات مراقبة داخل مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، دون علمها، وطلبت إثبات الحالة في محضر رسمي.

انهار عقار في منطقة الحضرة القبلية دائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، ولقيت سيدة مصرعها تصادف وجودها عند شقيقها المقيم بالعقار، فيما أصيب آخران ويجري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

أقدم 9 أشخاص على التعدي على سائق وإجباره على ارتداء ملابس نسائية في البحيرة على غرار مسلسل الأسطورة.

حصلت فيتو على صورة من الحكم الذي تسبب في حبس الفنان أحمد فلوكس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه حكما نهائيا بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم، وترحيله إلى سجن وادي النطرون لقضاء مدة حبسه في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية، عقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على نماذج الحبس داخل قسم شرطة العجوزة.

نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية في ضبط 12 شخصا وسيدة بقرية السعدية التابعة للمركز وذلك بعد نشوب مشاجرة فيما بينهم لقيام 3 منهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم وعمل حفرة بعمق 3 أمتار وخشية الطرف الثاني حدوث انهيار لمنزلهم الملاصق لموقع الحفر.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل قتل صديقه طعنا بالمطواة أثناء التشاجر وسط الشارع بسبب خلافات بينهما في منطقة بولاق الدكرور.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في حل لغز العثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته بـمنطقة الطالبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب جار المجنى عليه قصد السرقة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

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