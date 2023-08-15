أخبار الحوادث اليوم، لغز العثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته، ومقتل مزارع بوابل من الرصاص على يد شقيقيه في سوهاج
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
لعنة الإرث، مقتل مزارع بوابل من الرصاص على يد شقيقيه في سوهاج
لعنة الإرث تحصد ضحية جديدة، حيث لقى مزارع مصرعه بوابل من الرصاص على يدى شقيقيه بسبب خلافات بينهما على تقسيم الميراث، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة.
القبض على عامل قام بتعذيب نجله حتى الموت فى بولاق الدكرور
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل عذب نجله الصغير حتى الموت في بولاق الدكرور.
مش عارف أنام، ضبط شاب أطلق الرصاص وأصاب كلبا فى الزيتون
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شاب أطلق الرصاص فى الزيتون على الكلاب الضالة بحجة الإزعاج وعدم قدرته على النوم من أصواتها.
مركب كاميرات تجسس بتصورني في البيت، زوجة سعد الصغير تحرر محضرًا ضده
حررت هدير محمد محضرًا في قسم شرطة الهرم ضد زوجها المطرب الشعبي سعد محمود حنفي الشهير بـ" سعد الصغير" لقيامه بتصويرها عن طريق تركيب كاميرات مراقبة داخل مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، دون علمها، وطلبت إثبات الحالة في محضر رسمي.
مصرع سيدة وإصابة عدد من المواطنين في انهيار عقار بالإسكندرية (صور)
انهار عقار في منطقة الحضرة القبلية دائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية، ولقيت سيدة مصرعها تصادف وجودها عند شقيقها المقيم بالعقار، فيما أصيب آخران ويجري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
أجبروه على ارتداء ملابس نسائية، ضبط 9 أشخاص بتهمة الاعتداء على سائق بالبحيرة
أقدم 9 أشخاص على التعدي على سائق وإجباره على ارتداء ملابس نسائية في البحيرة على غرار مسلسل الأسطورة.
ننشر نص الحكم بحبس أحمد فلوكس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه (مستند)
حصلت فيتو على صورة من الحكم الذي تسبب في حبس الفنان أحمد فلوكس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه حكما نهائيا بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم، وترحيله إلى سجن وادي النطرون لقضاء مدة حبسه في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية، عقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على نماذج الحبس داخل قسم شرطة العجوزة.
ضبط 12 شخصا وسيدة بقرية السعدية نقبوا علي آثار ونشوب مشاجرة في الدقهلية
نجح ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية في ضبط 12 شخصا وسيدة بقرية السعدية التابعة للمركز وذلك بعد نشوب مشاجرة فيما بينهم لقيام 3 منهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزلهم وعمل حفرة بعمق 3 أمتار وخشية الطرف الثاني حدوث انهيار لمنزلهم الملاصق لموقع الحفر.
القبض على عامل قتل صديقه وسط الشارع بسبب خلافات مالية في بولاق الدكرور
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل قتل صديقه طعنا بالمطواة أثناء التشاجر وسط الشارع بسبب خلافات بينهما في منطقة بولاق الدكرور.
أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته فى الطالبية
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في حل لغز العثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته بـمنطقة الطالبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب جار المجنى عليه قصد السرقة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
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