ننشر نص الحكم بحبس أحمد فلوكس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه (مستند)

حصلت فيتو على صورة من الحكم الذي تسبب في حبس الفنان أحمد فلوكس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه حكما نهائيا بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم، وترحيله إلى سجن وادي النطرون لقضاء مدة حبسه في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية، عقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على نماذج الحبس داخل قسم شرطة العجوزة.

حبس الفنان احمد فلوكس

الاتهامات الموجهة للفنان أحمد فلوكس بالسب والقذف

وكشفت التحقيقات في الحكم الذي حصلت فيتو على نسخة منه: أن المتهم أحمد فلوكس في يوم ٥ يوليو عام ٢٠٢٠ بدائرة قسم الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، قذف المجني عليها ياسمين إبراهيم بأن أرسل لها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي عبارات تضمنت استنادا لأمور لو صحت لوجبت احتقارها وتضمنت طعنها في شرفها وخدشا لعرضها وسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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كما سب المجني عليها بأن أرسل لها عن طريق التليفون عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تضمنت طعنا في عرضها وخدشا لسمعة عائلتها وتعرض للمجني عليها المذكورة باتيان بتلميحات وإيحاءات جنسية وإباحية بأن لاحقها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية - هاتف نقال- مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعي الواتس اب وأرسل اليها عبارات ذات طبيعة جنسية تضمنت تلميحات على النحو المبين بالتحقيقات وتعمد مضايقة المجنى عليها المذكورة سلفا بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن آتي بالأعمال المبينة بالوصفين عاليه على الوصف المبين بالتحقيقات وأرسل بكثافة للمجني عليها سالفة الذكر الرسائل الإلكترونية عبر تعليقات التواصل الاجتماعي (واتس اب - انستجرام) له.

حبس احمد فلوكس

ترحيل الفنان أحمد فلوكس لقضاء فترة حبسه

رحلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الفنان أحمد فاروق توفيق صالح الشهير بـ"أحمد فلوكس" إلى سجن وادي النطرون لقضاء مدة حبسه في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية والمحكوم عليه فيها بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه حكما نهائيا بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم، عقب إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتوقيع على نماذج الحبس داخل قسم شرطة العجوزة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ألقت القبض على الفنان أحمد فاروق توفيق صالح الشهير بـ"أحمد فلوكس" الأحد لتنفيذ حكم قضائي في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية والمحكوم عليه فيها بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه حكما نهائيا بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم.

وتم تكليف مأمورية لنقله إلى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة لاستكمال باقي الإجراءات عن طريق المحكمة الاقتصادية وتم ترحيل المتهم إلى سجن وادي النطرون لقضاء مدة حبسه.