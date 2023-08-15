الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

مش عارف أنام، ضبط شاب أطلق الرصاص وأصاب كلبا فى الزيتون

ضبط شاب، فيتو
ضبط شاب، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شاب أطلق الرصاص فى الزيتون على الكلاب الضالة بحجة الإزعاج وعدم قدرته على النوم من أصواتها.

 

 

المتهم 

 

رصدت الأجهزة الأمنية  تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النارعلى كلب من شرفة منزله مُستخدمًا (بندقية رش) وإحداث إصابته.

 

مش عارف أنام من الكلاب.. ضبط شاب أطلق الرصاص وأصاب كلبا فى الزيتون 


وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المتهم وضبطه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون القاهرة) وبحوزته (بندقية رش).
 

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بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأنه يقوم بذلك لتخويف الكلاب لصرفهم من أسفل العقار سكنه لتسببهم فى إزعاجه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

جريمة قتل فى الزيتون بسبب كلب 

 

وفى سياق آخر أدلي  عاطل متهم بقتل شاب بطلق خرطوش في منطقة الزيتون باعترافات تفصيلية أمام  نيابة الزيتون

وقال المتهم إنه كان واقفا أمام منزله وبصحبته كلب يمتلكه فمر نجل شقيق المجني عليه صاحب الـ 11 عاما فاستفز الأخير الكلب فنبح عليه فخاف الطفل وفر هاربا.

وأضاف المتهم أنه فوجيء بأهل الطفل يأتون إليه للعتاب الذي تطور إلى مشاجرة فأطلق عليهما النار فأسقط أحدهما قتيلا والآخر مصاب.

واستمعت النيابة الي أقوال الطفل ابن شقيق المجني عليه الذي كذب المتهم وقال إن الاخير من بادر باطلاق الكلب عليه وحثه علي الهجوم عليه الأمر الذي جعله يخاف ويبكي ثم توجه الي أهله يشتكي مما حدث له.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بالعثور على جثة شاب متوفى بالزيتون وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين صحة البلاغ.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب معاتبة المجني عليه له لقيامه ببث الرعب في نفس ابن شقيقه بواسطة كلب يمتلكه فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة اطلق فيها المتهم النار علي المجني عليه فاسقطه قتيلا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم.

 

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة قسم شرطة الزيتون ة قسم شرطة الزيتون

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